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Antep fıstığında fiyatlar düşüyor Pandemi sürecinde duran ihracatla Antep fıstığı tüccarlarını ve üreticilerin elinde kaldı Dolu depolar, yeni hasat dönemine 5 ay kala Antep fıstığı tüccarlarını ve üreticileri kara kara düşündürüyor

İHA

Antep fıstığında fiyatlar düşüyor Pandemi sürecinde duran ihracatla Antep fıstığı tüccarlarını ve üreticilerin elinde kaldı Dolu depolar, yeni hasat dönemine 5 ay kala Antep fıstığı tüccarlarını ve üreticileri kara kara düşündürüyor

Antep fıstığında son 15 yılın en yüksek rekoltesi görülürken, pandemi ile ihracat ve satışlar durdu. Yeni hasat dönemine 5 ay kala fıstığın fiyatında düşüş yaşanırken, ağzına kadar dolu depolar hem üreticileri hem fıstık tüccarlarını kara kara düşündürüyor.
Gaziantep’te 20192020 yılında Antep Fıstığı rekoltesinde son 15 yılın rekoru kırıldı. Bol hasat nedeniyle büyük sevinç yaşayan fıstık tüccarları, depoları ağzına kadar ürünle doldurdu. Başta baklava olmak üzere tatlı sektöründe de yaygın olarak kullanılan fıstık, pandemi sürecinde iş yerlerinin kapalı kalması ve ihracatın durmasının ardından depolardan çıkamadı. Yeni hasat dönemine 5 ay kalmasına rağmen dolu depolar nedeniyle toptancıları ve komisyoncular, Antep fıstığı fiyatlarında indirime gitmesine rağmen sektörde istediği hareketliliği sağlayamadı.

"Önceki yılın altında fiyatlarla satılıyor"
Pandemi öncesine kadar kilogramı 135165 TL arasında toptan fiyatlarla alıcı bulan Antep fıstığının içi, şimdi ise 125 ile 155 TL arasında toptan fiyatına satılıyor. Beng fıstık olarak tabir edilen kırmızı kuru fıstık ise bir yıl öncesine kadar kilosu 4045 TL arasında satılırken, şimdilerde ise 35 ile 40 TL arasında alıcı buluyor. Kavlak olarak tabir edilen Antep fıstığı ise pandemi öncesinde 5560 TL arasında satılırken, şu anda ise 4550 TL’den satılıyor. Tuzlu kavrulmuş Antep fıstığının ise 6570 Tl arasında olan fiyatları ise 5565 TL’ye düştü.

“Kötü bir zaman geçiriyoruz”
Pandemi ve geçen yılın rekoltesinin çok yüksek olmasından dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirten fıstık komisyoncusu Mustafa Erdoğan, “Durumlarımız bu yıl pandemi ve hasadın bol olmasından dolayı şuanda biraz kötü. İyi olmasını umut ediyoruz. Diğer ülkelerde de pandeminin devam etmesinden dolayı ihracatlarımız durma noktasında. Daha doğrusu ağır satılmakta. Geçmiş yıllara göre daha kötü bir dönemdeyiz. İhracatın az olması nedeniyle satışlarımız biraz ağır ilerliyor. O yüzden kötü bir zaman geçiriyoruz” dedi.

Antep fıstıkları depolarda kaldı
Geçen yılki Antep Fıstığı mahsullerinin depolarda kaldığını belirten Antep fıstığı satıcıları, bu durumun çiftçiyi de zora sokacağını söyledi. Yeterli rağbetin olmadığını belirten Antep Fıstığı satıcısı Abdullah Çakır, "20192020 Antep fıstığı rekoltemiz 350450 bin ton olarak geçiyordu. Çok yüksek bir rekolte aldık. Son 15 yılın inanılmaz miktardaki rekoltesini aldık. Satışlarımız ise çok az. İç ve dış piyasada fazla bir rağbet yok” ifadelerini kullandı.

"Satılamayan mal çiftçiyi de etkileyecek"
Satılamayan ürünün çiftçiyi de olumsuz etkileyeceğini savunan Antep fıstığı satıcısı Necip Öztürk, “Şu anda zor zamanlar geçiriyoruz. Satış yapmakta zorlanıyoruz. Her tarafın pandemiden dolayı kapalı olmasından dolayı zorlanıyoruz. Geçen sene verim çoktu ondan dolayı fıstıklar depolarda kaldı. Çiftçi mal satılmazsa elbette etkilenecek. Geçen seneki fıstık satılmaz yerinde kalırsa çiftçi etkilenir. Bu yılki hasada 5 ay kaldı. İkinci bir mahsulde şuan elimizde olan fıstıkların üzerine gelirse işler daha da kötü olacak” diye konuştu.
Tatlıda kullanılan ve çerez olarak da satılan Antep fıstığında önümüzdeki günlerde fiyatların daha da düşmesi beklenirken, hem üretici hem de aradaki toptancı ve komisyoncular satılamayan Antep fıstıklarının ziyan olması endişesini yaşıyor

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