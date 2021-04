Büyükşehir’den Nurdağı çiftçisine dev destek 4 milyon 300 bin adet biber fidesi çiftçiye ulaştı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin gastronomi kimliğini güçlendirmek ve üretimde verim ve kalite standartlarını korumak amacıyla Nurdağı çiftçisine 4 milyon 300 bin adet biber fidesi dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen “Sertifikalı Sebze Fide Dağıtımı Protokolü” gereğince Gaziantep’e bağlı Oğuzeli, Şehitkâmil, Yavuzeli, Araban, Karkamış, Nurdağı, Nizip ilçeleri başta olmak üzere belirlenen tarım alanlarında ve Gastronomi ile Tarımsal Eğitim Merkezi’nde dağıtılacak 6 milyon 500 bin adet sertifikalı fide şehre ulaştı. Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 60 desteğiyle çiftçilere dağıtılacak fidelerin ilk durağı Nurdağı oldu, ilçedeki 114 çiftçiye organize edilen törenle 4 milyon 300 bin adet sertifikalı Maraş Biberi fidesi verildi.

Gaziantep’te bulunan 6 milyon 500 bin adet sebze fidesinin içerisinde Nurdağı çiftçisine dağıtılan 4 milyon 300 bin adet Maraş Biberi’nin yanı sıra 1 milyon adet Antep Acı Dolma Biberi, 1 milyon adet Antep Dolma Patlıcan, 125 bin adet Oturak Domates ve 75 bin adet Sof Yerli Oturak Domates fidesi bulunuyor.

Törende, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin katıldı.

“Çiftçiye yönelik tek tip yardımı çeşitlendirdik”

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı’nın Gaziantep için çok özel bir ilçe olduğunu belirterek, “Toprağın önemi için buradayız. Toprak, bizim için vatandır. Toprak berekettir. Gaziantep kendiliğinden gelişmiyor ve büyümüyor. Bu sonuçların hepsi toprakla ve çiftçiyle başlıyor. Toprak bizim için tevazu ve alçak gönüllülüktür. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. ‘Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ diyerek yola çıktık. İlk gün ne dediysek o. Tarıma ve ihracata dair yapılması gereken ne varsa yaptık ve bugün Avrupa’da tarıma dayalı ihracatta dünyada öne çıkan ülkeler arasında yer alıyoruz. Çiftçiye yönelik desteklerimizi her geçen gün çoğaltarak ilerliyoruz. Biraz önce de konuştuk. İhracat rakamlarında gıdaya dayalı alanda en iyilerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla bu rakamlara baktığımızda önümüzde uzun bir yolculuk olduğunu görüyoruz. 2014 yılında belediye başkanı olur olmaz, ilk tarım daire başkanlığını kurduk. İlk çiftçilerimize destek için çalışmamızı programladığımızda çiftçilerimiz bu durumu tuhaf karşılamıştı. Yaptığımız işlerde başka nedenler aranmıştı. Ama baktılar ki burada büyük bir duruş ve amaç var. Artık biliyorlar ki çiftçi biziz, biz çiftçiyiz. Biz etle tırnak gibiyiz. Toprak rahatlarsa çiftçi rahatlar, çiftçi rahatlarsa da aile ekonomisi rahatlar. Çiftçi rahatlarsa esnaf rahatlar. Büyük bir ekosistemin önemli bir parçasıdır çiftçi. Yapmış olduğumuz çalışmalarla tek tip yardımı çeşitlendirme kararı aldık. Kaynakları verimli kullanmak adına her ilçe için ayrı bir yol haritası çizildi. Biberle ilgili en büyük endişe şehir milliyetçiliğiydi. Bu biber kimin? Sorusuna cevap vermektense o biberi sahiplenerek çoğaltmak en mantıklı amaç olacaktır. ‘Biberin coğrafi işareti benim’ dediğiniz zaman bu algınının kazananının olmayacağını göreceksiniz. Bereketli hilalin ortasındayız. Güneş, hava, su ve toprak tarım alanında gerçekleştireceğimiz başarıların yolunu zaten bize açıyor. Bizim yapmamız gereken tek şey birlik olmaktır” dedi.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, gerek tohumda gerekse de hayvancılık alanında Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı desteğin birçok büyükşehir belediyesinde örneğinin olmadığına dikkati çekerek, “Sertifikalı fidelerin toprakla buluşması ve akabinde üretimdeki verimin artmasına ön ayak olunması gerçekten önemli. Tarım ve belediyecilik hizmetlerinde ilçenin gelişmesi ve büyümesi için belediye olarak her türlü desteği vermeye hazırız” şeklinde konuştu.

Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, Büyükşehir Belediyesi’nin ilçeye çok ciddi destek sağladığının belirterek, “7 yılda toplam aldığımız destek 6 milyon liraya yakındı. Mobaytonlu yem, arı kovanı, kırmızı biber Gaziantep’te en çok yardımı Nurdağı ilçesi alıyor” ifadelerini kullandı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci tarım ve hayvancılıkta önemli bir ülke olduklarını söyleyerek, “Bu ay Türkiye tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. 19 milyar dolar. Bu çok önemli bir rakamdır. Bu pastanın 1 milyar dolarının kazanımını ise bu bölge gerçekleştirdi. Yani biz ülke payından yüzde 6’sını aldık. Biz tarım ve hayvancılıkta önemli bir ülkeyiz. O nedenle toprağa ne kadar önem verirsek tarımla uğraşan insanlara ne kadar değer verirsek bu ülke o kadar daha iyi yerlere gelir” ifadelerine yer verdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan da sertifikalı biber fidelerinin çok iyi bir katma değeri beraberinde getireceğini söyledi, Nurdağı biberinin ülke ve kent için olmazsa olmaz bir ürün niteliği taşıdığını sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediyesi Gıda ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kenan Seçkin, Türkiye’de ilk kez tarım alanında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir daire başkanlığının kurulduğunu belirtti ve daire başkanlığı olarak bugüne kadar çiftçiye ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşa yapılan yardımlardan söz etti. Hali hazırda devam edilen sertifikalı tohumlara ilişkin ise Seçkin, geçmişe nazaran yüzde 70 oranında sertifikalı tohum kullanımının arttığını hatırlattı.

Fide dağıtım töreninin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyeleri günün anısına çiftçilerle fotoğraf çektirdi.

