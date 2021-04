Kılıç’tan Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun yıldönümünde kutlama mesajı Kılıç: “Emniyet teşkilatımızla gurur duyuyoruz”

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176’ncı yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesaj yayımladı.

Türk Polis Teşkilatının kurulduğu günden itibaren, hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı ve demokratik toplum düzeninin devamını kendine ilke edindiğinin altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Türk Polisi, 176 yılın bilgi ve tecrübesiyle bugün çok daha güçlü ve etkin bir şekilde milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olmuştur. 10 Nisan 1845 tarihinde kurulan Türk Polis Teşkilatı, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için büyük bir özveriyle gece gündüz çalışmaktadır. Kurulduğu günden bu yana halkın huzuru, güvenlik ve asayişin temini, devletimizin bütünlüğü için cefakarca hizmet veren Emniyet Teşkilatımızla gurur duymaktayız. Polis teşkilatımızın her mensubu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözünden hareketle görev esnasında hassasiyeti elden bırakmamıştır. 'Polislerimiz bir asker kadar disiplinli, bir hukukçu kadar bilgili, bir anne kadar şefkatli olmalıdır' bu sözü iyi analiz ettiğimizde polislerimizin günlük hayatımızın her yerinde bize ne kadar yakın olduğunu görebiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Polis Teşkilatı’nın 176’ncı kuruluş yıldönümünde, görevi başında şehit düşen kahraman polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. Halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm polislerimizin Polis Haftası’nı kutluyor, görevi başında olan ve emekliye ayrılan polislerimize, ailelerine sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.