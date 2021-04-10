Araban’da polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı

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Araban’da, Türk Polis Teşkilatının 176’ıncı kuruluş yıl dönümü yapılan programlarla coşkuyla kutlandı.

Araban ilçesi mezarlığındaki Şehitlik ziyaretiyle başlayan programa, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Mahmut Şakir Yılmaz, İlçe Emniyet Amirliğinde görevli komiser yardımcıları ve polis memurları katıldı. Şehitlik ziyaretinin ardından, Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Araban İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Kadir Gökhan Bakan ve Araban Kaymakamlığı SYDV Müdürü Orhan Behcet, Polis Merkezi Amirliğini ziyaret etti. Heyet, ziyaret sırasında Türk Polis Teşkilatı'nın 176’inci kuruluş yıl dönümünü nedeniyle polislerin özel günlerini pasta keserek kutladı.

Program sırasında kısa bir açıklama yapan Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, ’’Polis teşkilatımızın değerli mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum’’ dedi. Daha sonrasında ise, Polis Haftası nedeniyle Araban Hükümet Konağı bahçesinde tören düzenlendi. Törende, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Mahmut Şakir Yılmaz tarafından Atatürk büstüne çelenk bırakıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından son buldu.

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