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HKÜ'de, 'Ebeveynler ve Öğretmenler için fark oluşturan Dijital Kültür' konuşuldu

İHA

HKÜ'de, 'Ebeveynler ve Öğretmenler için fark oluşturan Dijital Kültür' konuşuldu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (HKÜ SEM) tarafından 'Ebeveynler ve Öğretmenler için fark oluşturan Dijital Kültür' konulu panel düzenlendi. Moderatörlüğünü HKÜ Rektör Yardımcısı ve SEM Müdürü Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu'nun yaptığı programa ETZ, Aron Teknoloji, Teacher X Kurucusu Dr. Işıl Boy Ergül konuşmacı olarak katıldı.

Instagram üzerinden canlı yayınlanan programda Dr. Işıl Boy Ergül; ebeveynler, öğretmenlerin ve öğrencilerin katıldığı programda, "Uzaktan eğitim sürecinde tükenme riskini en aza indirmek için neler yapılabilir?", "Evde anne, babalar fark oluşturan kültürü nasıl destekleyebilir?", "Ev ve okul arasındaki fark oluşturan dijitalleşme köprüsü nasıl kurulur" sorularına yanıt verdi.
"Çözümler üreten sorgulayıcı bireylere ihtiyacımız var"
Uzaktan eğitim sürecinde anne ve babaların fark oluşturan dijital kültürü nasıl sağlamaları konusunda bilgi veren ETZ, Aron Teknoloji, Teacher X Kurucusu Dr. Işıl Boy Ergül, "Özellikle salgın döneminden sonra yepyeni bir kültürümüz var. Fark oluşturmak çok önemli bir duruma geldi çünkü teknoloji ile beraber yaz, kopyala, yapıştır kültürü oluştu. Yaptığımız işler, öğrencilerin verdiği ödevler ya da ortaya çıkan projelere bakıyorsunuz birbirinin çok fazla aynısı ve fark oluşturmak yok. Şu anda hep gelecek meslekleri konuşuluyor. Öğrencilerimizi nasıl geleceğe doğru hazırlayacağız? Bunlar çok konuşuluyor. Çok fazla beceri gerekli ama teknolojinin yerini alamayacağı çok önemli bir beceri var o da fark oluşturmak. Bizim artık şu andaki problemleri saptayıp sadece problemlere çözüm bulmak değil problemin kendisinin ne olduğunu aslında belirleyip, onun ilgili fark oluşturan çözümler üreten sorgulayıcı bireylere ihtiyacımız var. Bu yüzden öğretmenlere çok fazla iş düşüyor. Özellikle verilen ödevlerin veya projelerin fark oluşturması çok önemli. Yetişkin eğitim hariç normal sunum ödevlerine karşıyım. Öğretmenlerimiz powerpointte bir sunum istediklerinde bunlar kopyala yapıştır şeklinde hazırlanıyor" dedi.
"Uzaktan eğitimde tekrar çok önemli"
Ev ve okul arasındaki fark oluşturan dijitalleşme köprüsü nasıl kurulması gerektiğini anlatan Ergül, "Ebeveynlerin çocukları ile çok daha fazla iletişim halinde olmaları gerekiyor. Şu anda uzaktan eğitimde tekrar çok önemli. Tekrar gün içerisinde yapılmazsa zaten büyük bir kısmı unutuluyor. Verilen ödevleri bir yük olarak görmeyelim tam tersine öğrenmeyi kalıcı hale getirmek için çok önemli çalışma olarak görelim. Ödevleri velilerimiz değil çocuklar kendileri yapsınlar. Öğretmenler fark oluşturucu ödevler vermeli. Bu noktada fiziksel aktivite çok önemli. Fiziksel aktivite zihinsel yorgunluğu yüzde 40 oranında azaltıyor. Gece uykusu çok önemli. Çocuk çok geç bir saatte yatıp sabah erken saatte kalktığında nasıl verimli olmasını bekliyoruz. Evde teknolojinin olmadığı ortamlar oluşturulması gerekiyor. Uyumaya gitmeden bir saat önce teknolojik aletlerle bağlantımız kesilmeli. Fiziksel aktivite ve uyku gibi konularda çocukları teşvik etmeliyiz" diye konuştu.
Ergül, ebeveynlik ve öğretmenlikte günümüz koşullarında dijital bir bakış açısı ile nasıl bakılması gerektiğini katılımcılarla paylaştı.

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