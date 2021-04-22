Kurtuluş Savaşı´nda karargah olan han, kadınların üretim merkezine dönüştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurtuluş Savaşı´nda karargah olan han, kadınların üretim merkezine dönüştü

DHA

Kurtuluş Savaşı´nda karargah olan han, kadınların üretim merkezine dönüştü


Ahmet ATMACAAhmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)KURTULUŞ Savaşı döneminde Gaziantep'te askeri karargah olarak kullanılan tarihi Büdeyri Han, işletmesini devralan Kadriye Gülşen (32) tarafından girişimci kadınların üretim merkezine dönüştürüldü. Yapılan restorasyon sonrası 32 odalı handa, unutulmaya yüz tutmuş meslekler kadınlar tarafından yaşatılıyor.
Gaziantepli girişimci Kadriye Gülşen, Kurtuluş Savaşı döneminde askeri karargah olarak kullanılan ancak günümüzde atıl durumda bırakılan tarihi Büdeyri Hanı'nın işletme hakkını, hap sahiplerinden devraldı. Gülşen, işletmesini devraldığı 32 odalı handa unutulmaya yüz tutmuş meslekleri canlandırmak için kendisi gibi kadın girişimciler ile bir araya geldi. 12 kadın girişimci bulan Gülşen, handa bakır işleme, halı dokuma, yemeni üretimi, takı tasarımı gibi dallarda üretim yapmaya başladı. Girişimci kadınlar gerçekleştirdikleri üretim ile hanı ziyaret edenlere satış yaparak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.
'ÖNCELİĞİMİZ TARİHİ HANDA KADIN İSTİHDAMI SAĞLAMAK'
Kadriye Gülşen, şu an kadınlar tarafından üretim merkezine dönüştürülen Büdeyri Hanı'nın Kurtuluş Savaşı döneminde karargah olarak kullanıldığını ve handa bulunan tüneller vasıtasıyla askerlere mühimmat taşındığını söyledi. Tarihi hanı devralarak hem yapının yaşatılmasını sağladıklarını hem de içinde faaliyet gösteren işletmeler sayesinde kadın istihdamında fark yaratmaya çalıştıklarını anlatan Gülşen, "Hanımızın 1890 yılında yapıldığına dair bilgiler var. Hanımız tarihte Ermeni ustalar tarafından inşa edilmiş içten avlulu olup kendi merdiveni olan iki katlı tek handır. Kurtuluş Savaşı döneminde askerler tarafından burası karargah olarak kullanıyor. Bu tarihi handa önceliğimiz girişimci kadınlarımıza istihdam sağlamak" dedi.
'UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ MESLEKLER KADINLARIMIZIN ELLERİNDE CANLANIYOR'
Gülşen, devraldığı handa 32 işletme oluşturduğunu ve bu işletmeleri kadınlara tahsis ederek yöresel kültürlerin yaşatılması için kadın istihdamı gerçekleştirdiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Hanın işletmesini ilk olarak ben devraldım. İşletmesini aldığımızda han sadece dört duvardan oluşuyordu. Tüm ekip arkadaşlarımla beraber hanımızı bugünkü kullanışlı hale getirdik. Şu anda iki katlı hanımız içinde 32 tane dükkanımız bulunuyor. 32 dükkanımız içindeki en büyük gururumuz ise işletmecilerini kadınların yapıyor olması. Kadınlar burada unutulmaya yüz tutmuş meslekleri yeniden canlandırmak için çalışıyor. El sanatları alanında üretimler yapıyorlar. Kadınlara fırsat verildiğinde her şeyi başarabilirler. Kadınlar dokundukları her yeri güzelleştiriyor. Kadın dayanışmasıyla başardığımıza inanıyorum. Evlerinde oturan ve evlerine destek çıkmak isteyen tüm kadınlara bu girişimlerimizin örnek teşkil etmesini arzuluyoruz."DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACAAhmet KILIÇ
2021-04-22 11:30:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te çoban köpeğini av tüfeğiyle vurdular
YEREL HABERLER Gaziantep'te çoban köpeğini av tüfeğiyle vurdular
GSO Başkanı Ünverdi'den 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER GSO Başkanı Ünverdi'den 23 Nisan kutlaması
Yıldırım ve Teymur’dan 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Yıldırım ve Teymur’dan 23 Nisan mesajı
Halı tasarımında üniversite sanayi iş birliği
YEREL HABERLER Halı tasarımında üniversite sanayi iş birliği
Yem fabrikasında çıkan yangın korkuttu İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Yem fabrikasında çıkan yangın korkuttu İtfaiyenin ...
ALG Spor çeyrek finali garantiledi
YEREL HABERLER ALG Spor çeyrek finali garantiledi
Gaziantep'te, fırtınada çatının uçma anı kamerada
YEREL HABERLER Gaziantep'te, fırtınada çatının uçma anı kamerada
Şahinbey sorularla ödüllendiriyor
YEREL HABERLER Şahinbey sorularla ödüllendiriyor
Kapkaç şüphelisi, kamera görüntüsünden belirlenerek yakalandı
YEREL HABERLER Kapkaç şüphelisi, kamera görüntüsünden belirlenerek ...
GAİB Başkanı Kileci’den 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER GAİB Başkanı Kileci’den 23 Nisan mesajı
Yolda yürüyen kadının telefonunu gasp eden şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Yolda yürüyen kadının telefonunu gasp eden şahıs ...
Şamil Tayyar'ın babası dualarla son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şamil Tayyar'ın babası dualarla son yolculuğuna ...
Şamil Tayyar´ın babası son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şamil Tayyar´ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Gaziantep´te fırtına nedeniyle çatısı uçan sitede hasar tespitine başlandı
YEREL HABERLER Gaziantep´te fırtına nedeniyle çatısı uçan sitede ...
AK Partili Şamil Tayyar'ın babası İslahiye'de son yolculuğuna uğurlanıyor
YEREL HABERLER AK Partili Şamil Tayyar'ın babası İslahiye'de son ...
“Sezai Karakoç Şiirleri Okuma” yarışmasının kazananları belli oldu
YEREL HABERLER “Sezai Karakoç Şiirleri Okuma” yarışmasının ...
Salgın tedbirlerini hiçe sayan 231 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Salgın tedbirlerini hiçe sayan 231 kişiye para cezası
Gaziantep’te fırtınada uçan çatının enkazı kaldırılıyor
YEREL HABERLER Gaziantep’te fırtınada uçan çatının enkazı ...
GSO Nisan ayı meclis toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER GSO Nisan ayı meclis toplantısı düzenlendi
Atatürk ve Cumhuriyet’e hakaret eden polis FETÖ’cü çıktı
YEREL HABERLER Atatürk ve Cumhuriyet’e hakaret eden polis FETÖ’cü ...
Gaziantep’te kamyonet dolusu kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te kamyonet dolusu kaçak makaron ele ...
ANKA’dan 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER ANKA’dan 23 Nisan kutlaması
Çatı faciasında 1 kişi yaralandı Vali Davut Gül: “Bir hemşehrimiz hafif yaralı” Gaziantep’te, fırtına sonrası uçan çatı çocukların oyun alanına düştü, Vali Davut Gül ve Belediye Başkanı Fatma Şahin olay yerinde incelemede bulundu
YEREL HABERLER Çatı faciasında 1 kişi yaralandı Vali Davut Gül: “Bir ...
Gaziantep´te fırtınada çatı uçtu, 10 araç zarar gördü (2)
YEREL HABERLER Gaziantep´te fırtınada çatı uçtu, 10 araç zarar gördü ...