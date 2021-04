Kurtuluş Savaşı´nda karargah olan han, kadınların üretim merkezine dönüştü

Ahmet ATMACAAhmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)KURTULUŞ Savaşı döneminde Gaziantep'te askeri karargah olarak kullanılan tarihi Büdeyri Han, işletmesini devralan Kadriye Gülşen (32) tarafından girişimci kadınların üretim merkezine dönüştürüldü. Yapılan restorasyon sonrası 32 odalı handa, unutulmaya yüz tutmuş meslekler kadınlar tarafından yaşatılıyor.

Gaziantepli girişimci Kadriye Gülşen, Kurtuluş Savaşı döneminde askeri karargah olarak kullanılan ancak günümüzde atıl durumda bırakılan tarihi Büdeyri Hanı'nın işletme hakkını, hap sahiplerinden devraldı. Gülşen, işletmesini devraldığı 32 odalı handa unutulmaya yüz tutmuş meslekleri canlandırmak için kendisi gibi kadın girişimciler ile bir araya geldi. 12 kadın girişimci bulan Gülşen, handa bakır işleme, halı dokuma, yemeni üretimi, takı tasarımı gibi dallarda üretim yapmaya başladı. Girişimci kadınlar gerçekleştirdikleri üretim ile hanı ziyaret edenlere satış yaparak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

'ÖNCELİĞİMİZ TARİHİ HANDA KADIN İSTİHDAMI SAĞLAMAK'

Kadriye Gülşen, şu an kadınlar tarafından üretim merkezine dönüştürülen Büdeyri Hanı'nın Kurtuluş Savaşı döneminde karargah olarak kullanıldığını ve handa bulunan tüneller vasıtasıyla askerlere mühimmat taşındığını söyledi. Tarihi hanı devralarak hem yapının yaşatılmasını sağladıklarını hem de içinde faaliyet gösteren işletmeler sayesinde kadın istihdamında fark yaratmaya çalıştıklarını anlatan Gülşen, "Hanımızın 1890 yılında yapıldığına dair bilgiler var. Hanımız tarihte Ermeni ustalar tarafından inşa edilmiş içten avlulu olup kendi merdiveni olan iki katlı tek handır. Kurtuluş Savaşı döneminde askerler tarafından burası karargah olarak kullanıyor. Bu tarihi handa önceliğimiz girişimci kadınlarımıza istihdam sağlamak" dedi.

'UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ MESLEKLER KADINLARIMIZIN ELLERİNDE CANLANIYOR'

Gülşen, devraldığı handa 32 işletme oluşturduğunu ve bu işletmeleri kadınlara tahsis ederek yöresel kültürlerin yaşatılması için kadın istihdamı gerçekleştirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hanın işletmesini ilk olarak ben devraldım. İşletmesini aldığımızda han sadece dört duvardan oluşuyordu. Tüm ekip arkadaşlarımla beraber hanımızı bugünkü kullanışlı hale getirdik. Şu anda iki katlı hanımız içinde 32 tane dükkanımız bulunuyor. 32 dükkanımız içindeki en büyük gururumuz ise işletmecilerini kadınların yapıyor olması. Kadınlar burada unutulmaya yüz tutmuş meslekleri yeniden canlandırmak için çalışıyor. El sanatları alanında üretimler yapıyorlar. Kadınlara fırsat verildiğinde her şeyi başarabilirler. Kadınlar dokundukları her yeri güzelleştiriyor. Kadın dayanışmasıyla başardığımıza inanıyorum. Evlerinde oturan ve evlerine destek çıkmak isteyen tüm kadınlara bu girişimlerimizin örnek teşkil etmesini arzuluyoruz."DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACAAhmet KILIÇ

