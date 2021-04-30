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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep’te sessiz sedasız 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlaması

İHA

Gaziantep’te sessiz sedasız 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlaması

Korona virüs salgınının yayılımının azaltılması için uygulanan tam kapanmadan dolayı HAKİŞ Konfederasyonu Gaziantep İl Başkanlığı ile bağlı sendikalar 1 Mayıs İşçi Bayramı temsili olarak kutladı.
Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAKİŞ) Gaziantep İl Başkanlığı Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan tam kapanmadan dolayı temsili olarak düzenledikleri basın açıklamasıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı. Kırkayak Parkı’nda düzenlenen açıklamaya İl Başkanı İbrahim Halil Tanrıöver ile HAKİŞ Konfederasyonuna bağlı sendikaların Gaziantep şube başkanları katıldı. Sokağa çıkma yasağından dolayı işçilerin katılamadığı programda 1 Mayıs İşçi Bayramı sessiz sedasız şekilde kutlandı.

“Bu zor günleri atlatacağız”
Salgınla mücadele sürecinde iş başında cesurca ve özveri ile çalışan tüm emekçilere gönülden teşekkür ettiğini belirten Tanrıöver, “Kayıt dışı istihdamın önlenmesini, istihdamın artırılmasını ve yoksulluğun önlenmesini istiyoruz. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılmasını istiyoruz. Biliyoruz ki; Ülkemizin yaşadığı bu zor günleri, önlemlere uyarak, sabrederek, dayanışma ve el birliğiyle atlatacağız. Refahın, kardeşliğin, huzurun ve hoşgörünün artarak hâkim olduğu bir Türkiye’nin kıvancını yaşıyoruz. Ülkemize, insanlarımıza ve emekçilerimize güveniyoruz. Ülkemizin potansiyeline, gücüne ve geleceğine yürekten inanıyoruz. Geleceğimiz ve emeğimiz için umutluyuz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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