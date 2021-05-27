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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanayicilere teknoloji odaklı proje çağrısı

İHA

Sanayicilere teknoloji odaklı proje çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında düzenlenen “Mobilite Çağrısı” Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı video konferans üzerinden gerçekleştirildi.
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde yapılan toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü İlker Murat Ar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Program Yönetimi Daire Başkanı Hakan Erten, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Sayın, GSO üyeleri ve iş dünyası temsilcileri katıldı.
Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın; Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında başvuruya açılan "Mobilite Çağrısı" ile belirlenen alanlarda 10 milyon TL ve üzeri yatırım yapan işletmelere verilecek destek ve başvuru süreci konuları ele alındı.
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında başvuruya açılan çağrılar hakkında bilgiler veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü İlker Murat Ar, “2021 yılının ilk çağrısını mobilite sektörüne yönelik olarak ilan ettik. 2021’in sonuna kadar da Üretimde Yapısal Dönüşüm, Sağlık ve Kimya Ürünleri ve Dijital Dönüşüm çağrılarımızı başvuruya açmayı planlıyoruz. Böylece sanayicilerimiz Mobilite Çağrısı’nın yanı sıra henüz başvuruya açılmamış diğer çağrılar için de projelerini hazırlama fırsatı bulabilecekler. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programının ülkemiz için önemine yürekten inanıyoruz. Bu vesileyle bugün bize programımızı anlatma imkanı sağlayan GSO yöneticilerine, çalışanlarına ve toplantıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
"Sanayicileri desteklerden faydalanmaya davet ediyorum"
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın sağladığı avantajlar ve sunduğu desteklerle Gaziantepli sanayicilerin orta ve yüksek teknolojiye yönelik çalışmalarını geliştirilebileceklerini söyleyen GSO Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Sayın da, “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, TÜBİTAK KOSGEB gibi kurumlarımızla birlikte, stratejik ve proje bazlı yatırım teşvikleri ile en az 10 milyon TL bütçeli projelere verilecek desteklerden firmalarımızı faydalanmaya davet ediyorum. Sanayi Odası olarak savunma sanayine ve medikal sektörüne yönelik önemli girişimlerde bulunduk. Şehrimizin savunma sanayine entegre olması için çalışmalarımız devam ediyor. Sanayi Bakanlığımız ile Sanayi Odamız tarafından kurduğumuz Model Fabrikamızın hamle programı kapsamında verilen desteklerle birlikte, firmalarımızla iş birliği içerisinde yapacağımız çalışmalar noktasında şehrimiz sanayisi açısından önemli bir avantaj olacağını düşünüyor ve firmalarımızı Model Fabrikanın imkanlarından faydalanmak üzere beklediğimizi belirtmek istiyorum. Başta Sanayi Bakanlığımız olmak üzere, programda yer alan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Program Yönetimi Daire Başkanı Hakan Erten de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programının sağladığı avantajlar ve program kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bir sunum yaptı.

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