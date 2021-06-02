Doğru’dan vekillere ziyaret

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Ankara temasları sırasında AK Parti ve MHP Gaziantep milletvekillerini ziyaret etti.

Gaziantep'in Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Ankara temasları sırasında Gaziantep milletvekillerini TBMM’de ziyaret etti. Doğru, ziyaret sırasında ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.



İlçede yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Hasan Doğru, "Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekillerimiz Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer, Sait Kirazoğlu, Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, Sermet Atay ile Ali Muhittin Taşdoğan’ı TBMM’indeki makamlarında ziyaret edip ilçemizde yapılan çalışmalar, yatırımlar ve taleplerimiz hakkında istişarelerde bulundum. Ziyaretim sırasındaki istişarelerimiz önümüzdeki süreçte ilçemize önemli projelerimizin hayata geçirilmesi için faydalı oldu” dedi.



Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ve beraberindeki heyet TBMM’de ziyaretimize geldiler. İlçelerimizde yapılan çalışmalar, yatırımlar ve talepleri hakkında istişarelerde bulunduk. Gaziantep’imizin tüm ilçeleri için el birliği ile çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.

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