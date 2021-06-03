BM’den Büyükşehir'e iş birliği teklifi BM, projelerin dünyada daha çok ses getirmesi için iş birliği teklifinde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BM’den Büyükşehir'e iş birliği teklifi BM, projelerin dünyada daha çok ses getirmesi için iş birliği teklifinde bulundu

İHA

BM’den Büyükşehir'e iş birliği teklifi BM, projelerin dünyada daha çok ses getirmesi için iş birliği teklifinde bulundu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UNHabitat) İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Ziyarette, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin kültürsanat, yeşil enerji ve geri dönüşüm platformlarında bir çok başarıya imza attığının altını çizen Sharif, “Çalışmalarınızın dünyada daha çok ses getirmesi için ortak çalışabiliriz” dedi.
İktisadi İş birliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu’na kabul edilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in, Gaziantep’teki ilk misafiri Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UNHabitat) İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif oldu. Şahin, ziyarette OECD’nin kriterlerini yerine getiren Gaziantep projelerini anlattı. Başarının sürdürülebilir olması için iş birliği ortamının daimi kılınması gerektiğinin altını çizen Şahin’in sözlerine karşılık BM Yerleşimleri Programı (UNHabitat) İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, “Kültürsanat, yeşil enerji ve geri dönüşüm platformlarında birçok başarıya imza attınız. Bu çalışmaların dünyaya duyurulması aşikardır. Dolayısıyla çalışmalarınızın dünyada daha çok ses getirmesi için ortak çalışabiliriz” yanıtını verdi.

Sohbet sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in OECD’de ve dünyada öne çıkan projelerine ilişkin bir sunum yaptı. Sunuma Gaziantep’in su sıkıntısını ortadan kaldıran Düzbağ projesiyle giriş yapıldı. Akabinde Atık Su Arıtma Tesisi, çevre ve enerji projeleri, Gaziantep İklim Değişikliği Eylem Planı, enerji tesisleri, Oğuzeli Biyogaz Tesisi ve planlanan yeni enerji projeleri detaylandırıldı. Sunumun devamında ise çiftçilere verilen destekler, gastronomi ve eğitim merkezi, akıllı belediyecilik, Şehrimi Güzelleştir Projesi, GİKOM, Benim Şehrim Benim Aklım Projesi, antik kentler, Yesemek Heykel Atölyesi, Zeugma Antik Kenti, Rumkale, kasteller ve livaslar, gastronomi ve TEKNOFEST, müzeler, Anadolu Arkeoloji Ensttitüsü gibi proje başlıkları ele alındı.

"Projelerimizi dünya ile paylaşmak istiyoruz"
Sohbette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, UNHabitat’a bakan bir şube müdürlüğü kurup bu işleri yakından takip edeceklerini belirterek, “Küresel gündem artık pandemiden sonraki dünyaya hazırlanıyor. Dünya Ekonomik Formu risk haritasında bulaşıcı hastalıklar, bitkisel örtünün azalması, su yönetimi gibi dünyayı bekleyen büyük sorunları maddeleştirdi ve açıkladı. Bunun için şehri akıllandırmamız lazım, sorunlarımızı çözerken yüksek teknolojiye hızla geçmemiz lazım. İkinci başlığımız ise yeşil ekonomi. Bununla alakalı 2014 yılında başkan olur olmaz İklim Master Planı’nı devreye soktuk. Karbondioksit salınımını yüzde 40 azaltmayı amaçladık. Tarım Daire Başkanlığı ile toprakla uğraşan ilk belediye olduk. Tarım ve kendi kendine yetme artık ülkeler için milli güvenlik meselesi oldu. Kadınlarla çalışarak aile ekonomisini güçlendirmeyi hedefledik. Biz Enerji A.Ş. kurarak tükettiğimiz enerjinin tamamını yenilenebilir enerji üzerinden üretmeyi hedefliyoruz. Biz kapsayıcılığa çok önem veriyoruz. Bütün hizmetlerden daha çok istifade etmek için kimseyi ayırt etmeden bütün çalışmalara herkesi dahil ediyoruz. UNHabitat ile ortak çalışarak sizin sahip olduğunuz networkleri kullanmak ve projelerimizi dünya ile paylaşmak istiyoruz. Güçlü bir ekibimiz var. 2024’de küresel gündemde en iyi örnek olmaya devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UNHabitat) İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, Gaziantep’e gerçekleştirdiği ziyaret için mutlu olduğunu ifade ederek, “Ziyaret amacım projelerinize ve yürüttüğünüz çalışmalara destek olmak. 1998’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından küresel bir etkinlik gerçekleştirildi. Sürdürülebilirlik hususuna değinildi. Buna atfen gerek Türk devleti gerekse sizlerle iş birliği ve çalışmaları güçlendirmek hedeflerimizden birisi. Ayrıca sizlerle bir ortak masa oluşturarak iş birliği anlaşması imzalamak bir diğer amacım. BM HABITAT dahilinde pek çok platform var buna ev sahipliği yapabiliriz. Hem de BM’de tanıtım yapılabilir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir’den bir destek de müzisyenlere Büyükşehir'den 3 bin müzisyene nakdi yardım
YEREL HABERLER Büyükşehir’den bir destek de ...
Şüpheli araçtan 7 bin adet uyuşturucu hap çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli araçtan 7 bin adet uyuşturucu hap çıktı
Fadıloğlu’ndan öğrencilere moral ziyareti Fadıloğlu, öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunarak başarı diledi
YEREL HABERLER Fadıloğlu’ndan öğrencilere moral ziyareti Fadıloğlu, ...
Gaziantep’te 4 kilo 110 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te 4 kilo 110 gram uyuşturucu ele geçirildi
Salahattin Kaplan, halı sektörünün sıkıntılarını gündeme taşıdı TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan “Halı ihracatında Türkiye yeni rekorlar kırıyor” “Mayıs 2021’de 245 milyon 476 bin dolarlık halı ihracatına imza atıldı”
YEREL HABERLER Salahattin Kaplan, halı sektörünün sıkıntılarını ...
Gaziantepli öğrenciler piyanoda dünya birincisi oldu Piyano yarışmasında Irmak 3, Tuna ise 1 dünya birinciliği kazandı
YEREL HABERLER Gaziantepli öğrenciler piyanoda dünya birincisi ...
Gaziantep Polisgücü Hokey Takımları Süper Lig’e hazır
YEREL HABERLER Gaziantep Polisgücü Hokey Takımları Süper Lig’e hazır
Koronavirüsü atlatanlardan 'saç dökülmesi' ve 'cilt rengi değişikliği' şikayeti
YEREL HABERLER Koronavirüsü atlatanlardan 'saç dökülmesi' ve 'cilt ...
Baklava kutusuyla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı Torbacılardan şaşırtan yöntem Uyuşturucu baklava dilimleri arasına zulalanmış
YEREL HABERLER Baklava kutusuyla uyuşturucu sevkiyatı polise ...
Gaziantep'te hasadına başlanan kiraz, 40 ülkeye ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te hasadına başlanan kiraz, 40 ülkeye ihraç ...
Uyuşturucuları kutudaki baklavaların arasına gizlemiş
YEREL HABERLER Uyuşturucuları kutudaki baklavaların arasına gizlemiş
Şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu ve silah çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu ve silah ...
GAÜN’de online fotoğraf sergisi
YEREL HABERLER GAÜN’de online fotoğraf sergisi
Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu
El freni çekilmeyen kamyon, karayoluna inip refüjde durdu
YEREL HABERLER El freni çekilmeyen kamyon, karayoluna inip refüjde ...
Güneydoğu'dan mayısta 827 milyon dolarlık ihracat
YEREL HABERLER Güneydoğu'dan mayısta 827 milyon dolarlık ihracat
MEB ile GSO'dan mükemmeliyet merkezleri iş birliği protokolü Protokol kapsamında kaynakçılık ve CNC operatörlüğü alanlarında GSO mesleki eğitim merkezi ve Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde mesleki eğitimler verilecek
YEREL HABERLER MEB ile GSO'dan mükemmeliyet merkezleri iş birliği ...
Gaziantep’in ihracatı mayıs ayında yüzde 53,9 arttı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Aşılama sayılarındaki artış ve tüm dünyada normalleşme adımları ile birlikte ihracatımızı daha da artırarak yolumuza devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Gaziantep’in ihracatı mayıs ayında yüzde 53,9 ...
Şahinbey masa tenisinde de şampiyon
YEREL HABERLER Şahinbey masa tenisinde de şampiyon
Milletvekili Taşdoğan, ihracat rakamlarını değerlendirdi MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan: “Pandemiye rağmen rekor kırdık”
YEREL HABERLER Milletvekili Taşdoğan, ihracat rakamlarını ...
Gaziantep’te 8 bin 487 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te 8 bin 487 paket kaçak sigara ele ...
GTO’dan yeni hedef GTO: “Gözümüz dördüncülükte”
YEREL HABERLER GTO’dan yeni hedef GTO: “Gözümüz dördüncülükte”
4 ilde işlediği 11 suçtan aranan şüpheli, Gaziantep'te yakalandı
YEREL HABERLER 4 ilde işlediği 11 suçtan aranan şüpheli, ...
Gaziantep’in kurtuluş hikayesi tek kitapta derlendi
YEREL HABERLER Gaziantep’in kurtuluş hikayesi tek kitapta derlendi