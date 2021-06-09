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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Araban'da iki araç çarpıştı: 10 yaralı

İHA

Araban'da iki araç çarpıştı: 10 yaralı

Gaziantep’in Araban ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, GaziantepAdıyaman karayolunun Araban ilçe girişi 5. kilometresinde yaşandı. İddiaya göre, Gaziantep istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Hicabi Zengin yönetimindeki 02 DF 039 plakalı Volksvagen marka otomobil ile Araban ilçesinden kırsal Köklüce Mahallesi istikametine gitmekte olan Sait Çerçi yönetimindeki Ford marka 27 V 2643 plakalı ticari araç çarpıştı.

İki araçta bulunan toplam 10 kişi yaralandı
Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Meydana gelen feci kazada iki otomobilde bulunan Hicabi Zengin, Elvan Zengin, Fadime Zengin, Kevser Zengin, Medine Zengin, Sait Çerçi, Ali Çerçi, Ekrem Güvercinoğlu, Osman Güvercinoğlu ve Halil Çerçi olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Yaralılardan Halil Çerçi, Kevser Zengin, Osman Güvercinoğlu ile Fadime Zengin Araban İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep’teki hastanelere sevk edildi. Diğer yaralılar ise Araban İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Araban İlçe Emniyet Amirliği'nce kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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