Pandemi sonrası Gaziantep mutfağı ile ağızların tadı geri gelecek Şahin: “Gaziantep’teki tüm restoran ve lokantalarımızdaki çalışanları pandemi sonrasına hazırladık”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, korona virüs pandemisinin en başından bu yana hazırlıklarını sürdürdüğü Gaziantep gastronomi kültürünü pandemi sonrasına hazırlama çalışmalarını bir kampanya ile ulusal ve uluslararası alana taşıyor.

“Ağzımızın Tadı Geri Geldi” adı verilen kampanya kapsamında hizmet sektöründe yürütülen hijyen eğitimleri ve sertifikalandırma çalışmaları kamuoyuna anlatılacak. Kampanya ile gastronominin başkenti Gaziantep’in “Sağlıklı Lezzetin Başkenti” olduğunun duyurulması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla 1 Haziran’dan itibaren kademeli normalleşme dönemine girilirken; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği iş birliğinde başlatılan “Ağzımızın Tadı Geri Geldi” Kampanyası ile Gazi şehir misafirlerine hazırlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Fıstık Gibi” hijyen eğitimleri ile restoran ve işletmelere yönelik sertifikalandırma çalışmaları yapıldı. Yemek sektöründe bulunan bütün işletmelere eğitimler verildi. Yeni kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı. Ağzımızın Tadı Geri Geldi Kampanyası ile UNESCO’nun gastronomi alanında Fark Oluşturan Şehirler Ağı’nda Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olan gastronominin başkenti Gaziantep’te yerel lezzetlerin huzur ve güven ortamında vatandaşla buluşturulması ve sosyal hayatın kaldığı yerden titizlikle devam edebilmesi hedefleniyor.

İşletmelerin hizmette kusursuz bir ortamı oluşturması için örnek niteliği taşıyacak bir eğitim programı olan Fıstık Gibi Eğitim Programı kapsamında çalışanlara, temiz hava, temiz su, temiz gıda, yeni teknolojinin kullanımı, halk sağlığı uzmanlarınca sık sık dile getirilen; hijyen, sosyal mesafe ile müşteriye yönelik tutum ve davranış konularında uzman eğitmenler tarafından eğitim verildi. Sertifika sahiplerinin Büyükşehir Zabıta Ekipleri aracılığıyla sürekli denetim halinde olduğu süreçte şehre gelen misafirlerin sağlığı ve güveni öncelikli olarak gözetiliyor.

“UNESCO tescilli mutfağı ile lezzetin başkenti Gaziantep bundan böyle en sağlıklı lezzetin de başkenti”

Kampanya ile ilgili açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “UNESCO tescilli mutfağı ile lezzetin başkenti Gaziantep bundan böyle en sağlıklı lezzetin de başkenti. Özlediğiniz lezzetleri sağlıklı bir şekilde size sunmak için çalışmalara başladık. Gaziantep’teki tüm restoran ve lokantalarımızdaki çalışanları pandemi sonrasına hazırladık. Daha hijyenik ve sağlıklı bir mutfak için eğitimlerden geçirdik. Kurallara en çok uyan restoranlara ‘Fıstık Gibi’ Sertifikası veriyor sonrasında da denetlemelere devam ediyoruz. Artık ağzımızın tadı geri gelsin. Herkesi Gaziantep’e bekliyoruz” diye konuştu.

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