Bisiklet kazasında ölen araştırma görevlisi, toprağa verildi

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)TEKİRDAĞ'da, bisikletle 4 metrelik şarampole yuvarlanıp yaşamını yitiren Tunceli Munzur Üniversitesi araştırma görevlisi İsmail Taş (36), Gaziantep'te gözyaşları arasında toprağa verildi.

Munzur Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi İsmail Taş, arkadaşlarıyla bisiklet turu yapmak için Tekirdağ'a gitti. Taş, Yeniköy Mahallesi yakınlarında bisikletiyle 4 metre yükseklikteki şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan Taş, kaldırıldığı Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Doğa tutkunu olarak bilinen İsmail Taş'ın cenazesi, Tekirdağ'daki işlemlerinin ardından memleketi Gaziantep'e getirildi. Düztepe Mahallesi'ndeki cemevinde düzenlenen törene Taş'ın ailesi, mesai arkadaşları, öğrencileri ve çok sayıda yakını katıldı.

İsmail Taş'ın babası Nejdet ve annesi Aysun Taş, oğullarının tabutuna kapanıp uzun süre gözyaşı göktü. İsmail Taş'ın cenazesi törenin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2021-06-14 12:15:08



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