3 çocuk annesi, aldığı teşvikle ipek böceği yetiştirmeye başladı Hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de boş vakitlerini değerlendiriyor

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Songül Yavuz, kaymakamlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldığı destekle evinin bir odasında 20 bin adet ipek böceği yetiştirmeye başladı. Yaptığı işle hem aile bütçesine katkı sağlayan hem de boş vakitlerini değerlendiren Yavuz, çevresi tarafından da takdir edilmeye başladı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesi kırsal Hasanlök Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk annesi Songül Yavuz, aile bütçesine katkı sağlamak için kaymakamlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldığı destekle evinin bir odasında 20 bin adet ipek böceği yetiştirmeye başladı. İslahiye Kaymakamlığı'ndan aldığı 5 bin 600 TL destekle evinin bir odasında yaklaşık 20 bin adet ipek böceği yetiştirmeye başlayan 45 yaşındaki Songül Yavuz'un 3040 kilogram yaş koza hasat etmesi bekleniyor. Bu hasattan ise aile bütçesine yaklaşık 2 bin 500 TL ile 3 bin TL arasında katkıda sağlaması hedefleniyor.



"Hem aile bütçesine katkı sağlamak, hem de boş vakitlerimi değerlendirmek istedim"

Aile bütçesine katkıda bulunmak ve boş vakitlerini değerlendirmek için ipek böceği yetiştirme işine girdiğini belirten Songül Yavuz, "Daha önceden ninelerimiz de ipek böceği yetiştiriciliği yaparmış. Ben de onlar gibi yapmak ve bu işi tekrar canlandırmak istedim. Hedefim hem aile bütçesine katkı sağlamak, hem de boş vakitlerimi değerlendirmekti. O yüzden kaymakamlıktan gerekli destekleri aldıktan sonra evimin bir odasında ipek böceği yetiştirmeye başladım" dedi.

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