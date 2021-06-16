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Yalın dönüşümde ilk etap tamam Gaziantep model fabrika’da verilen yalın dönüşüm eğitimleri ve uygulamalarının ilk etabı tamamlandı

İHA

Yalın dönüşümde ilk etap tamam Gaziantep model fabrika’da verilen yalın dönüşüm eğitimleri ve uygulamalarının ilk etabı tamamlandı

Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi’nde (Model Fabrika) ÖğrenDönüş Programı kapsamında verilen “Yalın Dönüşüm” eğitimleri ve uygulamalarının ilk etabı başarıyla sonuçlandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği ile kurulan, Türkiye’nin en büyük Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi olan Gaziantep Model Fabrika’da ayakkabı, plastik, makine üretim, kimya ve iplik gibi sektörlerde üretim yapan 6 firmaya 4,5 ay boyunca verilen “Yalın Dönüşüm” eğitimleri ve uygulamalarının değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Uygulamaları Dairesi Başkanı Gül Taşkıran Battal online bağlanırken, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serpil Erol, UNDP Saha Koordinatörü Seracettin Yüzgülen ve yetkililer katıldı.
Model Fabrika’da üretim sürecindeki maliyeti azaltma amacıyla yürüttükleri çalışmaların ve firmalara verdikleri eğitimlerin amacına ulaştığını, daha olumlu sonuçlar elde etmek için çalışmalarına devam edeceklerini kaydeden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Firmalarımızın gelişmesi, rekabetçi düzeylerinin daha da yükselmesi amacıyla uyguladığımız ÖğrenDönüş Programı kapsamında Model Fabrikamızda verilen "Yalın Dönüşüm" eğitimleri ve uygulamalarının ilk etabı başarıyla sonuçlandı. Eğitimlerle üretim sürecindeki maliyetlerin azalması noktasında önemli başarılar elde ettik. Kısa bir süre sonra 2. etap çalışmalarımıza başlayacağız. Firmalarımızın mevcut kapasitesiyle daha çok üretim ve verimlilik sağlayabilmeleri için KOSGEB ve İKA desteklerinin de sunulduğu çalışmalardan yararlanmasını istiyoruz. Çalışmalarımızın sonuçlarını değerlendirdiğimiz toplantımıza katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Uygulamaları Dairesi Başkanı Gül Taşkıran Battal, Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serpil Erol, UNDP Saha Koordinatörü Seracettin Yüzgülen ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum” dedi.
“Model fabrika, yüzde 40’tan yüzde 125’e kadar iyileştirme sağladı”
“Yalın Dönüşüm” eğitimleri ve uygulamaları sonucunda firmalarda yüzde 40’tan yüzde 125’e kadar iyileştirme sağlandığını belirten Model Fabrika Direktörü Yusuf Diler, “Çalışmalarımızla firmalarımızın ‘Yalın Dönüşüm’ konusunda kendi kendilerine yetebilmelerini ve bundan sonraki süreçte iyileştirme faaliyetlerini yapabilmelerini sağlamayı hedefledik. İlk etabın tamamlanmasıyla birlikte elde ettiğimiz veriler hedefimize ulaştığımızı ortaya koyuyor. Çünkü her bir işletmemizde önemli ölçüde maliyet avantajları, üretim proseslerinde azalma, iş gücünde azalma, makine zamanında artış gibi olumlu sonuçlar elde ettik” ifadelerini kullandı.
Program kapsamında yapılan sunumlarda eğitimlerle birlikte firmaların elde ettiği kazanımlar, üretim maliyetlerindeki olumlu değişiklikler ve Model Fabrika tarafından ilerleyen süreçte verilecek yeni eğitim ve uygulamalara dair bilgilendirmelerde bulunuldu.

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