Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'in Araban ilçesinde bir aracın taklalar atarak savrulması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerine doğru ArabanGaziantep karayolunun 6. kilometresi Dağdancık Mahallesi Tilki Kara mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Gaziantep istikametinden Araban ilçesi istikametine seyir halinde olan Yusuf A. yönetimindeki 27 BT 301 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulup taklalar atarak menfeze uçtu. Kazada sürücü Yusuf A. ile araçta bulunan Fatma A. ve Ali D. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken, durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Araban Devlet Hastanesi ile Gaziantep'te hastanelere kaldırdı. Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fatma A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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