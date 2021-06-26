Lastiği patlayan minibüs taklalar attı: 4 yaralı

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Gaziantep’in Nizip'ten Karkamış'a giden servis minibüsü lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak taklalar attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep’in Karkamış ilçesinde meydana geldi. Nizip Karkamış arası yolcu taşıyan 27 K 6120 plakalı Ford marka minibüs, Karkamış’a 3 km kala lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak taklalar attı. Kazada Şirin Ö., Abdurrahman K., Cuma A., Mehmet F. G. 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerin ardından hastaneye götürüldü.

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