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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GKV Özel Ortaokulu'nda coşkulu kep töreni

İHA

GKV Özel Ortaokulu'nda coşkulu kep töreni

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri için düzenlenen kep töreni coşkulu geçti. Kep atan öğrenciler kadar ebeveynlerinin heyecanı da görülmeye değerdi. Törene katılan Gaziantep Kolej Vakfı MütevelliYönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy ve Genel Müdür İsmet Tiryaki öğrencileri kutlayarak lise eğitimlerinde başarılar diledi.

20202021 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesinde faaliyet gösteren kurumlarda kep töreni heyecanı yaşanıyor. GKV ÖZEL anaokulu ve ilkokulu ardından bu kez de Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu’ndan bu yıl mezun olan öğrenciler için coşkulu bir kep töreni düzenlendi. Törene Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Gaziantep Kolej Vakfı MütevelliYönetim Kurulu Başkanı Nüket ERSOY, Celal ERSOY Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Kıratlı, İrfan Erboğa ve Seyhan Fesli, GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet, idareci, öğretmenler ve velilerin yanı sıra çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen kep törende coşku dolu anlar yaşandı.

GKV Özel Ortaokulundan bu yıl mezun olan öğrencilerin kep attığı bu anlamlı gecede açılış konuşmasını yapan GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet, 57 yıllık köklü bir geçmişi ve güçlü akademik kadrosu ile ülkemizin en saygın okullarından birisi olan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulundan mezun olan öğrencilerine hayat boyu başarı ve mutluluk diledi.

Törende 2020 LGS Türkiye Birincisi olan 20192020 eğitim öğretim yılı GKV Özel Ortaokulu mezunu Merve Nida Ekin’e üstün başarı plaketi Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı tarafından GKV Özel Ortaokulu 20202021 eğitimöğretim yılı birincisi Orhan Kaan AKAR, ikincisi Azra Betül Kaya ve üçüncüsü Kerem Petek’e üstün başarı plaketleri GKV MütevelliYönetim Kurulu Üyesi Osman Kıratlı tarafından takdim edildi.

"Başarılı öğrenciler ödüllendirildi, idareci ve öğretmenlere çiçek verildi"

Gecede GKV Özel Anaokulu Müzik Öğretmeni Alona Şen sahne aldı. Gaziantep Kolej Vakfı MütevelliYönetim Kurulu Üyesi Seyhan Fesli, hangi şartlarda olursa olsun GKV Özel Okullarının başarılarına başarı ekleyen, öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmesi için büyük bir sabır ve özveriyle çalışan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki’yi çiçek takdimleri ile tebrik etti. GKV Özel Ortaokulu Okul Müdürü Seçil Güldemet, Akademik Müdür Yardımcısı Korkut Özkeleş, İdari Müdür Yardımcısı Meliha Bolat ve LGS Koordinatörü Fuat Kozanoğlu’na özverili çalışmalarından dolayı kutlayan Genel Müdür İsmet Tiryaki okul müdürü ve idarecilere günün anısına birer teşekkür çiçeği verdi. Coşkulu geçen gecenin sonlarında ise 20202021 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan GKV Özel Ortaokulu öğrencileri keplerini coşkuyla atarak liseye geçmenin gururunu yaşadılar.

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