Fadıloğlu'ndan öğrencilere karne armağanı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ile birlikte ilçe sınırları içerisindeki tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerine oyun merkezi ve lunapark biletleri hediye etti.



‘Yaşasın Tatil’ sloganıyla geleneksel hale getirilen karne hediyesi, bu yıl da dağıtılmaya başlandı. Sabah saatlerinde Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda tüm ilkokul ve ortaokul okul müdürlerine, oyun merkezi ve lunapark biletleri teslim edildi. Ayrıca Şehitkamil Belediyesi tarafından lise öğrencilerine yönelik hazırlanan 2021 YKS (TYT, AYT, YDT) Bilgilendirme Kitapçığı da tüm lise müdürlerine teslim edildi.



Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ile birlikte Sadettin Batmazoğlu İlkokulu’nda düzenlenen etkinliğe katıldı. Başkan Fadıloğlu, Kaymakam Kalaylı ve Müdür Yağcı, yaz aylarında değerlendirmeleri için öğrencilere karne hediyesi olarak oyun merkezi ve lunapark biletleri armağanlarını verdiler. Ziyaret edilen öğrencilere ayrıca satranç takımı da hediye edildi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Kaymakam Ömer Kalaylı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yağcı, öğrencilerle yakından ilgilendiler, kısa sohbetler ettiler.



"Eğlenceli bir tatil dönemi yaşamalarını istedik"



Etkinlik sonunda açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Çocuklarımızın karnelerini aldıktan sonra eğlenceli bir tatil dönemi yaşamalarını istedik. Bu konuda bize yıllarca destek veren bir alışveriş merkezinin yöneticilerine teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi kurumlar arası iş birliği çerçevesinde başta Gaziantep Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere Kaymakamımız ve müdürlerimizle birlikte bu tür etkinlikleri yapmaya özen gösteriyoruz. Allah razı olsun, bugün de Sayın Kaymakamımız ve Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ile birlikte hediye dağıtımını gerçekleştirdik. Şehitkamil ilçe sınırları içerisindeki tüm ilk okul ve ortaokul öğrencilerimizin tamamına bu biletler dağıtılacak. Çocuklarımızın sosyalleşmelerini arttırabilmek adına yapılan bu etkinlikte emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza iyi bir tatil dönemi diliyorum” şeklinde konuştu.



"Belediyemizin çok önemli katkıları ve destekleri oldu"



Program bitiminde değerlendirmede bulunan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, “Öğrencilerimize, karne hediyesi olarak Şehitkamil Belediyemizin vermiş olduğu hediyeleri taktim ettik. 20202021 eğitim ve öğretim yılının sonuna geldik. Tabi bu süreçte öğrencilerimiz kimi zaman yüz yüze, kimi zaman uzaktan eğitim ile eğitim hayatlarını sürmeye devam ettiler. Burada ben özellikle öğretmenlerimize, idarecilerimize çok teşekkür ediyorum. Başından sonuna kadar özverili bir şekilde çocuklarımızın eğitim süreçlerini bire bir yakinen takip etmeye çalıştılar. Tabi bu bir zorunluluktu ama en başından itibaren de bize Şehitkamil Belediyemizin çok önemli katkıları ve destekleri oldu. Öğrencilerimizin, uzaktan eğitime erişebilmeleri için de Şehitkamil Belediyemiz, tablet dağıtmıştı. Bu şekilde de önemli bir ihtiyaç ve eksiklik belediyemizin sağladığı destekle giderilmiş oldu. Bunun yanında kurumlar arası iş birliği ile birçok proje, birçok çalışmayı birlikte yürüttük. Buna çok önem veriyoruz. Bu anlamda da Şehitkamil Belediyemiz de hakikaten Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte bu tür çalışmaları devam ettiriyorlar. Ben, hem bugünkü çocuklarımıza verilen hediyelerden dolayı hem de bugüne kadar yapmış oldukları eğitime ve diğer her alanda yapmış oldukları destekten dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız ve değerli ekibine teşekkür ediyorum. Şimdiden öğrencilerimize, hayırlı tatiller diliyorum” açıklamasını yaptı.



"Türkiye'ye örnek olabilecek birçok faaliyet"



Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ise yaptığı değerlendirmede, “Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na şükranlarımı sunuyorum. Her yıl olduğu gibi geleneksel hale gelen, çocuklarımızın yaz döneminde biraz da olsa eğlenmelerine yönelik oyun merkezi ve lunapark biletleriyle çocuklarımıza karne hediyesi vermektedir. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığımızın da almış olduğu karar gereği ‘Telafide Ben de Varım’ etkinliğiyle ilgili çok güzel bir çalışma olacağına inanıyorum. Daha önce bütün faaliyetlerimizde olduğu gibi kurumlar arası iş birliğinde gerçekten Türkiye’ye örnek olabilecek birçok faaliyete imza atan Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve ekibine öğrencilerimiz ile öğretmenlerimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.



