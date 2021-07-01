Vatan Operasyonu'nda gözaltı sayısı 270’e yükseldi Gözaltına alınan şüphelilerden emniyetteki işlemleri sona eren 55'i adliyeye sevk edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde devam eden 'Vatan Operasyonu' kapsamında gözaltına alınanların sayısı 270'e yükseldi. Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden sorguları bitenler adliyeye sevk ediliyor.

'Torbacı' diye tabir edilen satıcılara yönelik yapılan şafak baskınlarıyla şu ana kadar 270 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden sorguları biten 8'i kadın 55 şüpheli adliyeye sevk edildi.



“Çekme, tekme atarım”

Emniyetteki işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edilirken operasyon kapsamında gözaltına alınan kadınlar kucaklarında çocuklarıyla otobüslere alındı. Adliyeye sevk için otobüse götürülen bir kadın, gazetecileri görünce, ‘Çekme, tekme atarım’ diyerek tehdit etti. Bir başka şüpheli ise kendisini görüntüleyen gazeteciye, 'Dayı, hangi kanal' diye sordu.



41 şahsın yakalanması için operasyon sürüyor

5 aylık teknik ve fiziki takip sonucu başlatılan Vatan Operasyonu'nda, 311 şüpheliye yönelik, 2 bin 124 polisle şafak baskını düzenlendi. Adreslerinde bulunamayan 41 şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürüyor.

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