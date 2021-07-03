"Vatan" operasyonunda 253 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde düzenlenen "Vatan" operasyonunda gözaltına alınan 277 şüpheliden 253'ü tutuklandı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 2 bin 124 polisin katıldığı "Vatan" operasyonu düzenlendi. 5 aylık teknik ve fiziki takip sonucu 311 şüpheli tespit edildi. Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde bulunan adreslere şafak operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında ikametlerinde bulunan 277 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sona eren şüphelilerden 253'ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 34 şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.