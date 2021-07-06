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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAÜN’den sağlık ordusuna taze kan

İHA

GAÜN’den sağlık ordusuna taze kan

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 20202021 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi’nde gerçekleşti. Törende, Yüksekokul Birincisi Ece Kocar’ın mezuniyet kütüğüne plaket çakılması sonrasında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş tarafından Yüksekokul Birincisi Ece Kocar, ikinci Elif Çolak ve üçüncü Elif Çıldır’a plaket ve hediye takdim edildi.

Mezuniyet törenin açılışında konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, konuşmasına bir buçuk yıldır eğitimöğretimin Pandemi nedeniyle uzaktan yapıldığını ve bu durumun öngördüğümüz bir durum olmadığını belirterek başladı. Prof. Dr. Recep Yumrutaş, “Bu yüzden eğitimlerimizi uzaktan vermek zorunda kaldık. Uzaktan eğitim programlarını kullanarak öğrencilerimizin en iyi eğitim alması için değerli hocalarımızla hep birlikte çalıştık. Bu süreçte üniversitemiz de öğrencisiz kaldı, bizlerin bulunması adeta anlamsızlaştı. Çünkü bizim üniversitede varlık sebebimiz siz değerli öğrencilerimizdir. Sizlerin varlığı bizlere anlam kazanıyor, değer katıyor. Şükürler olsun şu sıralar Pandemi aşının da etkisi ile azalmaya başladı ve yasaklar kalktı. Bu münasebetle siz gençlerimizi, Sağlık Teknikerlerimizi onurlandırmak, hak ettikleri diplomalarını vermek, diploma töreninde güzel anılar edinmenizi sağlamak üzere dar kapsamlı bir mezuniyet töreni hazırladık. Ümit ediyorum ki; hem sizler, hem aileleriniz hem de biz hocalar olarak memnun kalacağımız bir mezuniyet töreni yapmış oluruz” dedi.

“Ailelerinizden sonra en büyük emeği verenin değerli hocalarımızdır”
Bugün mezun olan sağlık teknikerlerimizin bugünlere gelmesinde, vatanımıza ve milletimize hayırlı gençler yetişmesinde en büyük emek, en büyük fedakârlık ailelerinizindir diyen Prof. Dr. Recep Yumrutaş, “Onlar her türlü imkânlarını, zamanlarını seferber ettiler, gecelerini gündüze kattılar, yüreklerini ortaya koydular ve siz genç sağlıkçılarımızı bugünlere gelmesini ve yetişmesini sağladılar. Ailelerinizden sonra en büyük emeği verenin değerli hocalarımızdır. İnancımıza göre anne ve babadan sonra eli öpülmesi gereken insanın kendi hocasıdır, öğretmenidir. İlköğretimden bu yana büyük emekler vererek yetiştiren öğretmenlerimize, siz saygıdeğer hocalarıma yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Mezun öğrencilere seslenen Prof. Dr. Recep Yumrutaş, “Gece demeden, gündüz demeden, ilkokuldan bugüne kadar durmadan, yorulmadan çalıştınız ve sağlık teknikeri oldunuz. İnanıyorum ki, Üniversitemizde, Yüksekokulumuzda edindiğiniz bilgi birikiminizi, tecrübelerinizi ve donanımınızı ailelerinizin, ülkemizin ve insanımızın faydasına kullanacaksınız. İnşallah çalışacağınız hastanelerde, kurumlarda bu topluma hizmetinizle bir değer katacak, bir katma değer sağlayacaksınız. Sizleri bu mezuniyet törenimizde tebrik ediyor, hayat boyu başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

630 Öğrenci mezun oldu
630 Öğrencinin mezuniyet heyecanı yaşadığı törenin açılışında konuşan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Tuncay Demiryürek, öğrencilerin iki senelik eğitimlerini tamamlayarak Türkiye’nin en güçlü üniversitelerinden birisinden mezun olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Prof. Dr. Demiryürek, “Diploma töreni günü, insan hayatında unutulmayan ve hepimiz tarafından hatırlanacak özel bir gün. Hep birlikte yaşamakta olduğumuz ve dünya genelinde etkisini gösteren pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim yapamasak da, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak bu dönem mezunlarımızın mezuniyet töreninde onlarla birlikte olmanın haklı gurunu yaşıyoruz. Mezun olmaya hak kazanan öğrencilerimizi canı gönülden kutluyorum” ifadelerine yer verdi.
“GAÜN’lü olmak ayrıcalıktır”
Prof. Dr. Demiryürek konuşmasının devamında öğrencilere öğütlerde bulunarak, “Üniversite hayatının sadece eğitimle sınırlı olmadığını, bulunduğunuz ortamda kazandığınız vizyon ve değerlerin de eğitimin ayrı bir parçası olduğunu unutmayın. İşte bu yüzden Gaziantep Üniversiteli olmak bir ayrıcalıktır. Her ne olursa olsun doğru ve adil insan olmanızı, önce kendinize sonra çevrenize bildiklerinizi yansıtmanızı, faydalı olmanızı, çalışmadan emek vermeden hiçbir şeye sahip olmamanızı, birlikteliğin değerini bilmenizi, ülkemizi ve insanlığı geliştirmek için çaba göstermenizi bekliyoruz. Sizler, Gaziantep Üniversitesi mezunu olarak buna hazırsınız. Üniversitemizi en iyi şekilde temsil edeceğinizden eminiz. Hayatınızın başarılarla dolu, bahtınızın açık olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
“Mezuniyetimiz kutlu olsun”
Gaziantep Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu birincisi olarak mezun olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşadığını belirten Yüksekokul Birincisi Ece Kocar, “Hepimizin bildiği gibi, tüm dünyada yaşanan Covid19 salgınından dolayı 20202021 yılı mezunları olarak buruk bir eğitim sürecinden geçtik. Gönül isterdi ki derslerimizin yüz yüze ve uygulamalı bir şekilde olmasıydı. Online eğitim süresi boyunca üzerimize titreyen en güzel eğitimi almamız için emek veren bütün hocalarımıza kendi adıma ve arkadaşlarım adına canı gönülden teşekkür ediyorum. Mezuniyetimiz kutlu olsun. Her şey gönlünüzce olsun” diye konuştu.
Öğrenciler 10’ncu yıl marşı eşliğinde kep attı
Mezuniyet Töreni; Yüksekokul bünyesindeki 8 programdan mezun olup dereceye girenlere belge ve hediye takdim edilmesi sonrasında, Öğretim Görevlisi Mehmet Erdem tarafından GAÜN Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu andı okutuldu. Tören, öğrencilerin hep birlikte 10’ncu Yıl Marşı eşliğinde havaya kep atmasıyla sona erdi.

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