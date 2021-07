Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı'ndan zincir marketlere kurbanlık fiyat tepkisi Türkman: “30 kiloluk bir hayvan kurban olur mu?”

Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman, zincir marketlerin açıkladığı kurbanlık fiyatlarına tepki gösterdi.

Gaziantep’te Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Kırmızı Et Üreticileri Birlikleri’nin bir araya gelerek açıkladığı kurbanlık fiyatlarına dair bilgi veren Başkan Osman Türkman, artışın çok makul düzeyde olduğunu ifade etti.

Bir zincir marketin bin 795 liraya kurbanlık kesip 12 kilo kemikli et göndermesini örnek veren Türkman, “Hayvan 12 kilo et çıkacaksa bu hayvan 30 kilo civarında olur. Peki dinimize göre 30 kilogram ağırlığında olan bir hayvan kurban olur mu” diye sordu.



Zincir marketler ve bazı derneklerin bin lira civarında kurbanlık fiyatı açıkladığını hatırlatan Türkman, “Market ve derneklerden kurban kestirdiğiniz zaman canlı kilogramı 33 kilogram gelen bir hayvan almış olacaksınız. Peki 33 kilogram canlı gelen bir hayvandan kurban olur mu? Küçükbaşta 1 yaşında olan hayvan, kurban olabilir. Veya erkek tokluda, 6 aylık olup da ama 1 yaşındaki annesinin görüntüsünü gösteren hayvan kurbanlık olur diyorlar. Ama bugün 1 yaşındaki hayvan ortalama 50 kilo civarında gelir. Bunu özellikle kurban kestirecek veya bağış yapan halkımızın iyi düşünmesi lazım. Marketlerle alakalı şöyle bir şey var. Mesela şu anda ulusal bir marketin reklamında bir küçükbaş hayvan bin 795 lira fiyat açıklamış. 12 kilogram kemikli et göndereceğim diyor. 12 kilogram kemikli et gönderilecekse kesilen hayvanın 30 kilogram civarında olması gerekiyor. Peki 30 kilogram ağırlığı olan hayvandan kurban olur mu” dedi.

