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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir, LGS’de ilk 50’ye giren öğrencileri ödüllendirdi

İHA

Büyükşehir, LGS’de ilk 50’ye giren öğrencileri ödüllendirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 20202021 Eğitim Öğretim Yılı Lise Geçiş Sınavı’nda (LGS) kent genelinde ilk 50’ye giren Gazi şehirli öğrencileri ödüllendirdi. Ödül töreninde konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, başarı yakalayan öğrencilere ithafen “Sizler bizim kutup yıldızımızsınız” benzetmesinde bulundu.
Eğitime verdiği desteklerle adından sıkça söz ettiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 20202021 Eğitim Öğretim Yılı döneminde gerçekleştirilen Lise Geçiş Sınavı’nda (LGS) başarı yakalayan öğrencileri ödüllendirdi. Yapılan sınavda Gaziantep’te sınava giren 35 bin 209 kişi arasında ilk 50’ye giren Gazi şehirli öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen ödül töreninde 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Hakan Şahin'i ve Mehmet Ertuğrul Kaya hazır bulundu. Ödül töreninde konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yakalanan başarı ile bütün şehrin gururlandığını aktararak “ Sizler bizim kutup yıldızımızsınız” dedi.
Konuşmalar sonrası Büyükşehir Belediyesi binası önünde öğrencilere protokol tarafından ergonomik bisiklet ödülleri verildi. Tören sonrası Başkan Fatma Şahin, öğrencilerle sohbet etti fikir alışverişinde bulundu.
Ödül törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, siyasi parti temsilcileri, öğrencilerin öğretmen ve aileleri katıldı.
Şahin: “Tesisleşirken de yeni nesil eğitim alt yapısını da baz alarak çalışmalarımızı yürüttük”
Ödül töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğrencilerin en kıymetli misafirler olduğunu aktararak, “Biz ‘Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?’, ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ diyen bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bizim medeniyetimizde öğretmenlerimize kıymet verilir. Ailelerinizin büyük fedakarlığı sonunda başarıyı yakaladınız. Başarınız daim olsun. Artık kas dönemi bitti, kafa dönemindeyiz. Ne kadar yetişmiş insan gücümüzün olduğuna bakmamız gerekiyor. Günümüz toplumlarının en değer verdiği şey, beşerî sermaye. İşte tam da bu yüzden bu salonda bulunan siz değerli öğrenciler bizler için çok önemlisiniz. Büyük bir başarı elde ederek bu salona geldiniz. Toplumların birbirleriyle yarıştığı günümüzde öğrenciler de sınavda rekabet içerisine giriyor. Bu salon ülkemizin ne kadar emin ellerde olduğunun kanıtıdır. Geçtiğimiz pazartesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şehrimize ziyarete geldi. Gaziantep’in eğitimde artık Tokyo ile yarışacak seviyeye geldiğini söyledi. Son 4 yılda yapılan tesis sayısı 6 bine ulaştı. Bütçe sorunumuz yok. Gaziantep’in eğitim meselesi güvenlik meselesidir denildi ve merkezi yönetim pozitif ayrımcılık uygulayarak bütçenin önemli bir kısmını bizim şehrimize ayırdı. Burada Gaziantep Valisi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü’nün ve eğitim camiasının çok büyük bir takip gücü var. Biz de edindiğimiz bilgi ile hareket ederek milletvekillerimizle harekete geçtik. Artık biz Türkiye standartlarında tesisleşmiş bir şehiriz. Tesisleşirken de yeni nesil eğitim alt yapısını da baz alarak çalışmalarımızı yürüttük” şeklinde konuştu.
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin, “Eğitime yönelik en büyük destek organize edilen bağı kampanyalarıyla da görülüyor ki Gaziantep’te. Türkiye’de online deneme sınavında da Gaziantep pandemide ayrı bir performansla öğrencilere olan desteğini sürdürdü. Kendi deneme sınavlarımızı hazırladık. Öğrencilerimizin, bu süreçte pozitif ayrışmasına ön ayak olduk. Bu da beraberinde başarıyı getirdi” diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu ise yaptığı konuşmada gelecekte gençlerin Türkiye’yi üst sıra çıkaracağına inandığını söyledi.

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