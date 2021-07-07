Gaziantep'te müstakil evin tavanı çöktü: 1 ölü, 2 yaralı



Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, tadilatta olan 2 katlı müstakil evin tavanı çöktü. Göçük altında kalan işçilerden Hasan Kaya (33) yaşamını yitirdi, 2 işçi ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Eyüp Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Tadilat halindeki iki katlı evde işçilerin çalıştığı sırada çökme meydana geldi. Gürültüyle çöken evi gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, enkaz altında kalan Hasan Kaya ve henüz isimleri öğrenilemeyen 2 işçiyi ağır yaralı olarak Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hasan Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ

2021-07-07 22:08:09



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