“Gaziantep İli Tarım çalıştayı” yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Gaziantep İli Tarım çalıştayı” yapıldı

İHA

“Gaziantep İli Tarım çalıştayı” yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde “Gaziantep İli Tarım Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştay kapsamında kent merkezi ve ilçelerde tarımda kırsal kalkınma modelini geliştirmek için değerlendirmeler yapıldı.
Gastronomi şehri Gaziantep’in tarımda kırsal kalkınma modeline güç kazandırmak amacıyla Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tarım kuruluşları ve diğer paydaş kurumlar ortaklaşa hareket ederek Gaziantep İli Tarım Çalıştayı’nı hayata geçirdi. çalıştayla Gaziantep’in merkez ve kırsal tüm ilçelerinde “Gaziantep Tarım Modeli” ne uygun saha çalışmaları yapılarak hedefler belirlenecek. Tarıma yönelik yeni yol haritaları çizilecek.
Bahriye Üçok Toplantı Salonu’nda organize edilen tarım çalıştayında coğrafi işaretler, Avrupa Birliği Tescilleri, yöresel ürünlerin markalaşması ve küçük aile işletmeciliği gibi konular ele alındı. Ayrıca ilçe bazlı projeler ve proje paydaşlarına sunulan katkılar değerlendirildi.
7 Temmuz 2021’de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kenan Seçkin, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa Aslan, Gaziantep Orman İşletme Müdür Yardımcısı Zeynel Öztürk, Toprak Mahsulleri Gaziantep Şube Müdürü Cemil Doğan, Nurdağı Zıraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, Oğuzeli Zıraat Odası Başkanı Mustafa Uğur ve Karkamış Zıraat Odası Başkanı İdris Bozkurt’un katıldığı tarım çalıştayı verimli geçti.
“Ortak masa oluşturulup hedefler belirlenecek”
Çalıştayda konuşan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kenan Seçkin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin bir yıl önce ortaya koyduğu tarım modelinin bir adım daha ileriye götürülmesi amacıyla düzenlenen çalıştayın büyük önem taşıdığını söyledi. Seçkin, “Çalıştayda, Gaziantep Valiliği başta olmak üzere diğer paydaşlarla ortak bir masa oluşturuldu. Tarımda kırsal kalkınmayı güçlendirmek adına yeni kararlar alınarak hedefler belirlenecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ali Nacar gençlik kütüphanesi hizmete girdi Öğrencilerden gençlik kütüphanesine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Ali Nacar gençlik kütüphanesi hizmete ...
Gaziantep’te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2’si ağır 7 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep’te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2’si ağır ...
Gaziantep'te kaza: 7 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kaza: 7 yaralı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi “Sağlıkta Kariyer Zirvesi ve Fuarı’na” katıldı
YEREL HABERLER Hasan Kalyoncu Üniversitesi “Sağlıkta Kariyer Zirvesi ...
İslahiye’de kilitli parke taşı çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER İslahiye’de kilitli parke taşı çalışmaları devam ...
GEF 2021 heyecanı başladı Güneydoğu Enerji Forumu (GEF 2021) heyecanı 30 bin TL ödüllü fikir yarışmasıyla başladı
YEREL HABERLER GEF 2021 heyecanı başladı Güneydoğu Enerji Forumu ...
Üzerine tavan düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Üzerine tavan düşen işçi hayatını kaybetti
350 yetim ve öksüz çocuğun özel oda hayali gerçekleştirildi
YEREL HABERLER 350 yetim ve öksüz çocuğun özel oda hayali ...
Tamire götürülen otomobil yandı
YEREL HABERLER Tamire götürülen otomobil yandı
Gaziantep'te müstakil evin tavanı çöktü: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te müstakil evin tavanı çöktü: 1 ölü, 2 ...
Üzerine tavan düşen işçinin kulağı koptu Gaziantep’te, çalıştığı evin tavanı üzerine düşen yabancı uyruklu işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Üzerine tavan düşen işçinin kulağı ...
Bir evin zemininde bulunan mozaikler için kurtarma çalışmaları tamamlandı Mozaikler Zeugma Müzesi'nde sergilenecek
YEREL HABERLER Bir evin zemininde bulunan mozaikler için kurtarma ...
Büyükşehir’den personeline bayram ikramiyesi!
YEREL HABERLER Büyükşehir’den personeline bayram ikramiyesi!
Büyükşehir, LGS’de ilk 50’ye giren öğrencileri ödüllendirdi
YEREL HABERLER Büyükşehir, LGS’de ilk 50’ye giren öğrencileri ...
Şahinbey Belediyesi’nin evlilik okulu yeniden başladı
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi’nin evlilik okulu yeniden başladı
Şahin’den esnafa desteğe devam mesajı
YEREL HABERLER Şahin’den esnafa desteğe devam mesajı
Rektör Özaydın: “Medeniyetinizin perspektifinden hayata bakın”
YEREL HABERLER Rektör Özaydın: “Medeniyetinizin perspektifinden ...
GAİB Midyat Sanat Ve Tasarım Fakültesi’ne modern bina GAİB Midyat Sanat Ve Tasarım Fakültesi’nin temeli atılıyor
YEREL HABERLER GAİB Midyat Sanat Ve Tasarım Fakültesi’ne modern ...
Şehitkamil, çölyak hastalarına destek oluyor 625 çölyak hastasına glutensiz un ve makarna yardımı yapıldı
YEREL HABERLER Şehitkamil, çölyak hastalarına destek oluyor 625 ...
Antepsan’dan büyük başarı Antepsan Firması büyük bir başarıya imza atarak, en büyük ikinci 500’de 26’ıncı sırada yer aldı
YEREL HABERLER Antepsan’dan büyük başarı Antepsan Firması büyük bir ...
Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınpedere 12 yıl hapis
YEREL HABERLER Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren ...
Baba mesleğinin yok olmaması için emekliye ayrıldı
YEREL HABERLER Baba mesleğinin yok olmaması için emekliye ayrıldı
HKÜ’nün yeni açılan “Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü”nün tanıtım toplantısında lezzet geçidi
YEREL HABERLER HKÜ’nün yeni açılan “Gastronomi ve Mutfak Sanatları ...
Badmintoncular, 15 Temmuz Kupası’nda yarıştı Kortlar, 8 farklı kategoride 153 lisanslı sporcuyu ağırladı Usta raketler özlem giderdi
YEREL HABERLER Badmintoncular, 15 Temmuz Kupası’nda yarıştı Kortlar, ...