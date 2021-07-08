Şahinbey Belediyesi 150 bin adet spor ayakkabı dağıtımını sürdürüyor Şahinbey Belediyesinden öğrencilere karne hediyesi

Beş yıldır öğrencilere karne hediyesi olarak spor ayakkabısı hediye eden Şahinbey Belediyesi, dağıtımlarını sürdürmeye devam ediyor.

Şahinbey Belediyesi okulların kapanması ile birlikte öğrencilere spor ayakkabısı hediye etme geleneğini bu yılda sürdürürken Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, spor ayakkabısı almaya gelen öğrenciler ve velilerle bir araya gelerek sohbet etti.

“Gençlerimiz yaz tatilini spor yaparak değerlendirmeli”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencileri spor yapmaya teşvik ettiklerini belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak beş yıldan bu yana gençlerimize spor yapmaları için karne hediyesi olarak spor ayakkabısı dağıtımımız devam ediyor. Bu yılda yine 150 bin gencimize spor ayakkabısı dağıtıyoruz. Şu ana kadar 545 bin adet spor ayakkabısı dağıtmıştık. Bu yıl ki dağıttığımız ayakkabılar ile birlikte bu sayı ile birlikte 695 bin rakamına ulaşmış olacağız. Öğrencilerimiz dağıtım noktalarına gelerek istedikleri modeli, numarayı ve rengi seçerek spor ayakkabılarını alıyorlar. Böylelikle gençlerimizi yaz tatilinde spor yapmaya teşvik ederken, çağımızın hastalığı obeziteden de korumuş oluyoruz. Öğrencilerimize eğitimlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

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