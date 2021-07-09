Gaziantep’te, ‘Direnen Filistin’ fotoğraf sergisi açıldı

Gaziantep’te, ‘Direnen Filistin’ konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Gaziantep Basın Cemiyeti ve HAKİŞ, MEDYA İŞ işbirliği ile oluşturulan serginin açılışını Vali Davut Gül gerçekleştirdi.

Açılış öncesi konuşan Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt, Filistin için gazetecilerin söyleyeceği çok söz olduğunu ifade etti. Kurt, “Aslında Filistin için söylenecek çok fazla söz var, gazetecinin söylemesi gereken, onu yansıtması onu fotoğraflarıyla, yazılarıyla dile getirmesi. Biz bir nebze olsun, orada yaşana zulmü fotoğraflarla ve yaşanan zulme insanların ne yaptığını göz önüne sermeye çalıştık. Bir faydası var mıdır, biz kalben buna buğz ettik ve bu buğzumuzu bu sıcak ortamda göstermeye çalıştık. Orada insanlar bu sıcağın altında, bu direnişi sergiliyorlar buradan onlara da selam olsun” dedi.

Medyaİş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir ise konuşmasında, dünyanın Filistin’de yaşanan zulme sessiz kaldığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşanan zulmü gördüğünü ifade eden Özdemir, “Elbette orada yaşanan zulmü, ramazan ayının son haftasında bütün dünya duydu. Kimisinin işine gelmedi, kimisi duymazlıktan geldi, kimisi görmemezlikten geldi ama Türkiye Cumhuriyeti, devletiyle, vatandaşıyla bu zulmü gördü ve bu zulme gereken tepkiyi gösterdi. Bu süreçte aslında, dış basında işine gelmediği için görmedi yani ne Avrupa’da, ne Amerika’da bu çok fazla gündeme getirilmedi” şeklinde konuştu.

Filistin’de yaşananların unutulmaması gerektiğini kaydeden Vali Davut Gül’de, “Filistin direnişinin karşılık bulduğu ülkelerin başında Türkiye geliyor. Türkiye’de 7’den 70’e herkes gerek inanç birliği açısında, gerekse de dünyadaki tüm mazlum milletlere sahip çıkması gibi bu meseleye de sahip çıkıyor. Bunun unutulmaması lazım, hatırlatılması lazım, kalplerde yerini bulması lazım o yüzden bu tür etkinliklere çok büyük önem gösteriyoruz” diye konuştu.

15 Temmuz Demokrasi Meydanında açılan sergide Filistin’de çekilen 93 fotoğraf yer alıyor.

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