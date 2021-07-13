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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahinbey'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

İHA

Şahinbey'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Kurban Bayramına sayılı günler kalırken Şahinbey Belediyesi tarafından vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesmeleri için kurban kesim ve satış noktaları belirlendi.
Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Şahinbey Belediyesi tüm hazırlıklarını tamamlayarak, ilçe genelinde 4 noktada kurbanlık satış yeri, 15 noktada ise kurban kesim noktası belirledi. Satıcı ve alıcıların temiz bir ortamda kurbanlık alışverişini yapması için kurbanlık hayvan satış noktalarını temizleyen ekipler, satış süreci boyunca da denetim yaparak alanların temiz kalmasını sağlayacak.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Şahinbey Belediyesi’nin hazırlıklarını sürdürdüğünü belirterek “Kurbanlık hayvan satışı ve kurban kesim alanlarımız belirlenmiş durumda. Öncelikle kurban satış alanları ve çevresini temizleyerek, kullanım için hazır hale getirdik. Kurban Bayramı’nda da ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürecek” dedi.
Kurban satış noktaları
Bu yıl ki kurban satış noktaları; Kahvelipınar Mahallesi Özdemirbey Caddesi ile Onur Mahallesi 43 nolu cadde arasında kalan 77 nolu cadde üzerindeki boş alanlar, Dumlupınar Mahallesi Yeşilvadi Bulvarı ile 156 nolu cadde arasındaki boş alanlar, 25 Aralık Mahallesi İbrahim Tevfik Kutlar Caddesi ile 47052 nolu sokak arasındaki boş alanlar, Şahintepe Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı ile 396 nolu cadde arasındaki boş alan olarak açıklandı.
Kurban kesim yerleri
Bu yıl 15 noktada yapılacak olan kesim yerleri ise Bahattin Kayalı İlkokulu, Dayı Ahmet Ağa İlkokulu, Dr. Sadık Ahmet İlkokulu, Sena Büyük Konuk Ortaokulu, 23 Nisan Ortaokulu, Kocatepe Ortaokulu, Şehit Fuat Oğuzcan İlkokulu (Pakize Kemal Öğücü Ortaokulu Yanı), Büyükşehir Belediye Kreşi, Karataş Semt Pazarı, Deniz Semt Pazarı, Akkent Semt Pazarı, 23 Nisan Semt Pazarı, Kılınçoğlu Semt Pazarı, Güneş Semt Pazarı, Mavikent Semt Pazarı olarak açıklandı.
Başkan Mehmet Tahmazoğlu, ayrıca Kurban Bayramı öncesi ve bayram günü Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin mesai saati gözetmeksizin işlerinin başında olacağını da sözlerine ekledi.

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