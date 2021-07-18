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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doktor Kıskaç: "Delta varyantı aşısızların dalgası olacak"

İHA

Doktor Kıskaç: "Delta varyantı aşısızların dalgası olacak"

NCR Hastanesi doktoru Kahraman Kıskaç, korona virüs salgının aşının önemine vurgu yaparak, "Delta varyantı aşısızların dalgası olacak" dedi.
Gaziantep'teki NCR Hastanesi Acil Servis Hekimi Kahraman Kıskaç, korona virüs sürecinde aşı yapmayanlara uyarıda bulunarak, "Delta varyantı belirtileri mutasyonun yaygınlaşmasının ardından dünyada olduğu gibi ülkemizde de gündeme gelen konulardan oldu. ‘Çift mutasyonlu’ olarak adlandırılan Delta varyantının Alfa’ya kıyasla yüzde 60 oranında daha bulaşıcı olduğu açıklandı. Mide, baş ve boğaz ağrısı, bulantı, ishal, kusma, yüksek ateş gibi belirtilerle kendisini gösteriyor. ABD’nin en büyük eyaleti olan California’da yapılan çalışma sonuçlarında Delta nedeniyle vaka artışı sürerken hastane yatışları artmış olup, hastaneye yatanların yüzde 99’nun aşısız olduğu bildirildi. İsrail’de yapılan bir çalışmada ise Delta varyantının yüzde 50’ye yakını aşısız 018 yaş grubu olduğu, yaş ilerlemesine rağmen aşı olanlarda çok nadir Delta varyantı rastlanmaktadır.Buna rağmen ülke bazında yüksek aşılama ile bildiğimiz İngiltere’de yüksek vakalara rağmen ölüm oranları çok düşük kalmıştır. Rusya’da ise bunun tam tersi düşük aşılama ile birlikte ölüm oranlarının çok arttığı bir gerçektir. Bu varyant gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde görülebiliyor. Sağlıklı gençler sadece bulaş rolünde olup, ölüm oranı yok denecek kadar az olduğu görüyoruz. Özetle delta varyantı aşısızların dalgası olacak" ifadelerini kullandı.
"Artık varyantlar yabancı değil"
Doktor Kahraman Kıskaç, korona virüs sürecinde mutasyonların beklenen bir durum olduğunu hatırlatarak, "Ülkemiz olarak Delta varyantına ne kadar hazırız. Dünya Kovid19 ile mücadele ederken varyantlarla devam ediyor. Aslında Kovid19’u herkes az çok tanıdı. Delta varyantı da önlem, tedavi açısından fark edenbir şey yok,hatta Kovid19’a karşı ilk dalgalara göre daha avantajlıyız. Çünkü tecrübeliyiz ve aşı gibi güçlü bir korunma kalkanımızı taktık. Mutasyonlar beklemediğimiz bir şeydeğil, hatta ana virüsün etkisinin kaybolması için beklediğimiz gerçekler. Dalgalar artık daha büyük olsa bile sağlık sistemleri çökmeyecek” dedi.
Havlaandırmanın önemi
Kıskaç, delta veryantının yaz ayında yayılmasının bir şans da olduğunu vurgulayarak, "Delta varyanttaki şansımız virüsün ana büyük bulaş kaynaklarından olan okullarımızın zaten kapalı olması.Ana kriterlerden biriside havalandırma olması ile kışın insanlar kapalı alanlarda daha uzun süre kalıyor,ancak yazları kapalı alanda daha az vakit geçirme,doğal olarak da havalandırma daha iyi olduğunu bildiğimiz bir gerçektir" şeklinde konuştu
Yerli ve milli aşı değerlendirmesi
TURKOVAC aşısı ile aşı tedarik sorunun kalmayacağını kaydeden Dr. Kahraman Kıskaç, "Aşı tarafına geçecek olursak,bize ilk üç dalga Avrupa'dan gelmiş olmasını göz önünde bulundurduğumuzda, Avrupa’nın da aşılama yüksek oranlara çıktığını hep birlikte görüyoruz. Bunun ülkemiz adına faydası, ülkemize biraz daha gecikmeli olarak geleceği, bununla birlikte bizim pik döneminde 2’inci doz aşılamada yüksek oranları göreceğimizi herkes biliyor. Aşılamada ilk dalgalardaki gibi tedarik sıkıntımızın olmaması, bunun yanında kendi TURKOVAC aşımızla sadece ülkemizde değil,Dünya Kovid19 ile mücadelede diğer ülkelerinde yanında olduğumuzu herkesin göreceğini belirtmek isterim” ifadelerine yer verdi.
"Önemli olan ne kadar hazır olduğumuzdur"
Özetle Delta varyantının Türkiye'de yayılıp yayılmayacağı yönündeki değerlendirmelerin gereksiz olduğunu da ifade eden Dr. Kıskaç, "Önemli olan geldiğinde biz ne kadar hazırız. Bu konuda da 2’inci doz yüksek oranlara çıkan aşılama ile her yönden hazır olacağız. Bu demek değildir ki,bu dinamik süreçte hiç kısıtlama olmayacak yada tedbirleri elden bıraktığımız anlamında değil.Özellikle yerel bölge olarak bakarsak,aşılamada zayıf kalan bölgelerimizi daha fazla vuracağı aşikâr olarak görünmektedir. Şu an gördüğümüz aşılama tarafındaki başarıya odaklanıp ülkemiz olarak bu dinamik süreçte emin adım ve tedbirler ile yolumuza devam etmektir" diye konuştu.

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