ANKA’dan Kurban Bayramı mesajı

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, bayramın ülkeye ve millete sağlık, huzur, sevinç getirmesini temenni etti.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sofuoğlu mesajında, “Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan pandemi sürecinde millet olarak büyük bir mücadele ortaya koyduk. Özellikle Sağlık Bakanlığı, doktor ve sağlık çalışanlarımızın üstün çabası sonucu uzun bir aranın ardından bu bayramı sevdiklerimizle birlikte kutlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak ne yazık ki, bütün dünyada korona virüs tehdidi devam ediyor. Bu nedenle bayram boyunca maske ve mesafe tedbirlerine uymak büyük önem arz ediyor. Bütün riskleri ortadan kaldırmamız ve hastalıkla mücadelede başarılı olabilmemiz için toplum olarak gerek kurban kesimi sırasında gerekse aile ziyaretlerinde sosyal mesafe, maske takma ve kişisel hijyen kurallarına uymamız gerekiyor. Bu konuda herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine inanıyorum. Sağlığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladığımız bu dönemde tek dileğimiz, dünyayı sarsan salgından bir an önce kurtulmak” ifadelerini kullandı.

“Bayramda da ekip olarak görevimizin başındayız”

Yeni tip korona virüsle (Kovid19) mücadelede bu bayramda da halkın sağlığı için Gaziantep Özel ANKA Hastanesi olarak doktor ve sağlık çalışanlarının görevlerinin başında olacaklarını söyleyen Sofuoğlu, “Bizler sağlıkçılar olarak bu özel günlerde de 7/24 mesaimizi devam ettireceğiz. Kovid19 sürecinde sağlık çalışanlarımızın sorumlulukları çok büyük. Hem ailelerimize zarar vermemek hem de hastalarımızı tedavi etmek için çalışıyoruz. Bayram dolayısıyla hastane olarak tüm tedbirleri aldık. Bayramı hastanede geçirecek olan hastaların kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını diliyor, hastalarımızın iyileşmesi için bayram, tatil, gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışan hekim ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bayramın tüm insanlara önce sağlık olmak üzere huzur, mutluluk getirmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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