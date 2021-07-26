Gaziantep'te çarşı ve PTT şubeleri önünde yoğunluk

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Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, çarşı ile PTT ve banka şubeleri önünde yoğunluk oluştu.

Gaziantep´te işlek caddeler, meydanlar ve PTT önlerinde yoğunluk oluştu. Vatandaşlar, alışveriş işleri için çarşılarda, işlem yaptırmak için PTT ve banka şubeleri önünde yoğunluk oluşturdu. Çoğu kişinin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlenirken, polis ve zabıta ekipleri, yoğunluk oluşan bölgelerde sosyal mesafe denetimlerinde bulunarak vatandaşları maske takmaları yönünde uyardı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ

2021-07-26 15:21:33



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