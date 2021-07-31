TİM’in "yeşil" seferberliğine hububatçılardan 50 bin fidan

Yangınlarda kaybedilen ormanlık bölgelerde fidanları toprakla buluşturmak amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından başlatılan yeşil seferberliğe Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya 50 bin fidan bağışladıklarını açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından gelecek nesillere yeşil bir Türkiye bırakmak amacıyla ormanlık alanları ağaçlandırma adına başlatılan yeşil seferberliğe Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya kampanyaya 50 bin fidan ile destek olduklarını söyledi. Son günlerde ülkenin farklı illerinde başlayan orman yangınlarıyla Türkiye’nin ciğerlerinin yandığına da dikkat çeken Mahsum Altunkaya yanan orman alanlarının yeniden ağaçlandırılması yönündeki her türlü çalışmanın ve projenin içerisinde yer alacaklarının da altını çizdi. Başkan Altunkaya yaptığı değerlendirmede, "Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından gelecek nesillere yeşil bir Türkiye bırakmak amacıyla ormanlık alanları ağaçlandırma adına başlatılan yeşil seferberliğe bizlerde birlik olarak destek olmaya karar verdik. Söz konusu kampanyaya 50 bin fidan bağışı yapıyoruz. Son günlerde yurdumuzun çeşitli illerinde başlayan orman yangınlarını ve buna bağlı yaşanan can kayıplarını yakından takip ediyoruz. Yaşamlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Orman yangınlarında canlarını kaybeden canlarımız yüreğimizi sızlatıyor. Doğal yaşamı bütün canlılarıyla birlikte korumak elbette bir insanlık görevi. Yeşil Türkiye’nin inşasında da diğer ihracatçılarımız gibi bizler de üzerimize düşenleri yapmayı sürdüreceğiz” dedi.

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