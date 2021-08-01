11 katlı binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı Yangında dumandan etkilenen 3 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı Vatandaşlar dumandan etkilenen itfaiye erlerine ayran içirdi

Gaziantep'te 11 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, toplam 15 itfaiye aracı ve 50 itfaiye erinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 3 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Merveşehir Mahallesi'nde bulunan bir site içerisindeki 11 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın çatı katında süren yalıtım çalışmaları esnasında yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle binanın çatısını saran yangın büyük paniğe neden oldu. Yangından dolayı apartman tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Yangın 3 saatte kontrol altına alındı

Gaziantep itfaiyesi yangına 50 itfaiye eri ve 15 araçla müdahale etti. Polis güvenlik amacıyla vatandaşları binadan uzaklaştırırken, yangına müdahale esnasında çatıdan kopan parçalar sitenin bahçesine düştü. Yangının 11 katlı apartmanın çatı katında çıkması nedeniyle itfaiye erleri müdahale etmekte zorluk yaşadı. 4 noktadan birden yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri 3 saat süren müdahale ile yangını kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması ise sürüyor.



Vatandaşlar itfaiyeye ayran içirdi

Yangın nedeniyle 3 itfaiye eri dumandan etkilenirken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen itfaiye erlerine oksijen desteği verdi. Çevredeki vatandaşlar ise dumandan etkilenen itfaiye erlerine evlerinde yaptıkları ayranı ikram etti. Yangını söndürme çalışmaları esnasında dumandan etkilenen 3 itfaiye eri olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.



“Ölen veya yaralanan yok”

Yangın nedeniyle Gaziantep Valisi Davut Gül de olay yerine gelerek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz’dan bilgi aldı. Apartmanlarında yangın çıkan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Gül, çatıda çıkan yangını itfaiyenin söndürdüğünü belirterek, “Herhangi bir yaralı veya can kaybı yok. Soğutma çalışmaları sürüyor. Biz de hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik” dedi.

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