Başkan Fadıloğlu 3 önemli eserin daha tanıtımını yaptı Gaziantep'in tarihini yansıtan eser sayısı toplam 27 oldu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından; 19. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti’nde Bir Dram ‘Nizip Savaşı’, Gaziantep'te Gönülleri Birleştiren Bir Eren ‘Dülükbaba’ ile Yavuz Sultan Selim'in Kutlu Seferi ‘Mercidâbık Savaşı’ isimli 3 eserin tanıtımı geniş katılımlı basın toplantısı ile yapıldı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından ‘Kültür Yayınları 100. Serisi’ kapsamında gerçekleştirilen kitap lansmanı, Şehitkamil Sanat Merkezi’nde (ŞSM) geniş katılımlı basın toplantısı ile gerçekleştirildi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu öncülüğünde yapılan kitap tanıtım toplantısında; 19. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti’nde Bir Dram ‘Nizip Savaşı’, Gaziantep'te Gönülleri Birleştiren Bir Eren ‘Dülükbaba’ ile Yavuz Sultan Selim'in Kutlu Seferi ‘Mercidâbık Savaşı’ isimli eserlerin tanıtımı yapıldı. Kitap tanıtım programına; Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Ceyda Gürsel, Fatih Ermeydan, Mehmet Ali Korkmaz, Serkan Özatıcı, Prof. Dr. Zeynel Özlü, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Bülent Öztürk, Ordu İl Müdürü Tnk. Alb. Erhan Özsoy, Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kirazoğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ve gazeteciler katıldı.

"Gerçekten çok önemliydi"

Kitap tanıtım programında konuşan ve yayımlanan kitapların önemine vurgu yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Amire ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, şunları söyledi:

“Zenginliklerimizi ön plana çıkarmak, yazılı metinler haline dönüştürmek, şehrin kültür, sanat dokusunu kalıcı, basılı materyaller haline dönüştürerek gelecek nesillere taşımak çok kıymetli, değerliydi. Bunun eksikliğini, şehrimizin, medeniyetimizin tarihini, şehrimizin jeopolitik anlamda ne tür değerler arz ettiğini görmemiz ve gelecek nesillere aktarmamız açısından gerçekten çok önemliydi. Sayın Başkanımız, sağ olsun Zeynel Hocamın da müstesna çaba ve gayretleriyle tarihimizle buluşturma, tarihimizle yüzleştirme, jeopolitiğimizin ne anlama geldiğini gösterebilmek adına üzerinde yaşam sürdüğümüz bu şehrin aslında geçmişte ne tür büyük kırılmalara sebebiyet verdiğini, tarih köşesinin ne kadar önemli bir noktasında hayat sürdüğümüzü ortaya koymak adına bu eserleri ortaya koymuş. Bu anlamda hem Belediye Başkanımıza hem de Zeynel Hocama teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum.”

"Bu eserler kalacak"

Konuşmasına, “Göreve geldiğimiz andan itibaren şehrin kültürelsosyal hayatına katkı koyabilmek adına imkanları en üst düzeyde kullanmaya gayret gösteriyoruz” diyerek başlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Bu konuda üniversitemizde yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde serilerimizi devam ettiriyoruz. Bugüne kadar, bugünkü tanıtımını yaptığımız eserlerle birlikte Gaziantep’in geçmişiyle ilgili 27 eser oluşturmuş olduk. Bundan sonraki süreçte de Allah imkan verdiği ölçüde bu alandaki çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Eğer bu tür akademik çalışmalar olursa biz seve seve destekleriz. Yarın bu görevler bitecek. Bizler makamlarımızdan ayrılacağız ama bu eserler kalacak. Özellikle kültür hayatımızla ilgili somut olan somut olmayan kültürel miraslarımız da dahil olmak üzere bizden sonraki nesillere aktarılabilmesi adına bu kaynaklar çok önemli. Hep kulaktan kulağa geçiyor ama yazılı olarak elimizde eserler yoktu. Bu çalışmaların özellikle akademik camia tarafından yapılmış olması bizi rahatlatıyor. Yoksa kulaktan dolma bilgilerle derlenen eserler var, bunlar bize geliyor ama biz bu eserlerin basımıyla ilgili hiçbir zaman taraf olmadık. Çünkü yarın bunun sorumluluğu var. Bizden sonra bu yanlış bilgilerin yanlış olarak aksetmemesi adına akademik çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz. İnşallah 25 Aralık tarihine kadar yetişecek başka eserlerimiz de var. Şu ana kadar bu konuda desteklerini esirgemeyen üniversite camiamıza, özellikle de Zeynel Hocamıza, bu kentin hafızası olarak Samet abiye ben teşekkür ediyorum. Tüm basın camiamıza, bundan önceki eserlerimizin tanımında oldukları destek için teşekkür ediyorum. İnşallah biz bu tür çalışmalar olduğu sürece yenilerini eklemeye devam edeceğiz.”

"100. yıldönümüne güzel bir armağan olsun istedik"

19. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti’nde Bir Dram ‘Nizip Savaşı’, Gaziantep'te Gönülleri Birleştiren Bir Eren ‘Dülükbaba’ ile Yavuz Sultan Selim’in Kutlu Seferi ‘Mercidâbık Savaşı’ isimli eserlerin yazarı Prof. Dr. Zeynel Özlü, programda yaptığı konuşmada kitaplarla ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Prof. Dr. Özlü, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Gaziantep’imizin; kültürel değerleri, sosyal değerleri bu zamana kadar hep siyasi tarih olarak anlatıldı. Ama biz, sosyal kültürel yönüyle ortaya koyduğumuz 3 adet çalışmayla ilgili bugün bir araya geldik. Tabi bu kitapların oluşturulma sürecinde Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ile çalışmanın başından sonuna kadar, her an istişare içerisinde olduk. Bu kitapları yetiştirene kadar parmaklarım uyuştu. Gaziantep’imizin 100. yıldönümüne güzel bir armağan olsun istedik. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.”

Programda tanıtımı yapan eserler ise 19. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Devleti'nde bir dram: Nzip Savaşı, Gaziantep'te gönülleri birleştiren bir eren: Dülükbaba, Yavuz Sultan Selim'in Kutlu seferi: mercidabık zaferi isimli kitaplar tanıtıldı.

19. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Devleti'nde bir dram: Nzip Savaşı kitabında Osmanlı Devleti yönetimi ve halkı nezdinde hayal kırıklıkları ile dolu olan ve haklarında tarihin hükmü bir yana, bu zamana kadar genel hatlarıyla öz bir şekilde anlatılmakla yetinilmiş olan Nizip Savaşı’nı akademik bir üslup ile siyasi, sosyal, askeri ve kültürel yönleriyle birlikte ortaya koyan bir eserdir. Çalışmada, Osmanoğulları’nın üzerinde dolaşan kabus, Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa karşısında hiç beklemediği bir şekilde yaşadığı çaresizlik, acizlik ve verdiği mücadele, sadece savaşın uluslararası arenada oluşturduğu etki yönüyle değil, aynı zamanda Gaziantep ve havalisine bakan yönleriyle de ortaya konmuştur.

Gaziantep'te gönülleri birleştiren bir eren: Dülükbaba kitabında ise arşiv belgeleri ve mahalli anlatılanlar ışığında o dönem anlatılıyor. Gaziantep'in sayısız manevi mimarlarından biri olan Dülükbaba, genelde Anadolu’ya, özelde Antep’e İslam’ı anlatmak için gelen Horasan erenlerinden bir velidir. Dülükbaba daha Memlükler döneminde Dülük’e yerleşerek DülükAntep ve havalisinde gönüllerin Allah ile buluşmasına öncülük eden irfan ve kültür adamıdır. Başlangıçta Memlük sultanları, daha sonra Antep'in Osmanlı hükümdarı Yavuz Sultan Selim tarafından fethiyle de Osmanlı hükümdarları ile yakın ilişkide olduğu anlaşılan Dülükbaba Tekkesi, tekke ve medresesi ile hem gönüllere hem de zihinlere hitap etmiş; dolayısıyla hem kalpleri hem de zihinleri ihya etmiştir. Bu kitapta Osmanlı arşiv belgeleri ve mahalli anlatılar ışığında Dülükbaba’nın Gaziantep ve havalisinde yapmış olduğu maddi ve manevi hizmetleri ortaya konulmuştur.

Yavuz Sultan Selim'in Kutlu seferi: mercidabık zaferi isimli eserde ise, Mercidâbık Savaşı’nı anlatılıyor. Konuyla ilgili literatürler değerlendirilerek Yavuz Sultan Selim’in İstanbul’dan Mercidâbık’a ulaşması, savaşın seyri ve sonuçları hakkında bilgiler sunulmuştur. Bu çalışmada diğer araştırmalardan farklı olarak Mercidâbık Savaşı ile ilgili umumi kaynaklara yansıyan veriler yanında yöresel kaynaklar da göz ardı edilmeyerek değerlendirmeler yapılmış ve bu kutlu savaşın gelecek nesillere her yönüyle aktarılması amaçlanmıştır. Çalışmada ilk elden kaynakları esas alan birçok telif eserden istifade edilerek Yavuz Selim Han'ın Antep'e gelişi, burada konakladığı alanlar, yaşanan muhtemel hadiseler, savaşın seyri akademik veriler ve halk anlatıları dikkate alınarak ayrıntılı bir şekilde verilmeye çalışılmıştır. Eser, Yavuz’un ve kutlu askerlerinin dolaştığı bu alanların fotoğraflarını da ortaya koyması açısından dikkate değerdir.

