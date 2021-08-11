Başkan Fadıloğlu 3 önemli eserin daha tanıtımını yaptı Gaziantep'in tarihini yansıtan eser sayısı toplam 27 oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Fadıloğlu 3 önemli eserin daha tanıtımını yaptı Gaziantep'in tarihini yansıtan eser sayısı toplam 27 oldu

İHA

Başkan Fadıloğlu 3 önemli eserin daha tanıtımını yaptı Gaziantep'in tarihini yansıtan eser sayısı toplam 27 oldu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından; 19. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti’nde Bir Dram ‘Nizip Savaşı’, Gaziantep'te Gönülleri Birleştiren Bir Eren ‘Dülükbaba’ ile Yavuz Sultan Selim'in Kutlu Seferi ‘Mercidâbık Savaşı’ isimli 3 eserin tanıtımı geniş katılımlı basın toplantısı ile yapıldı.
Şehitkamil Belediyesi tarafından ‘Kültür Yayınları 100. Serisi’ kapsamında gerçekleştirilen kitap lansmanı, Şehitkamil Sanat Merkezi’nde (ŞSM) geniş katılımlı basın toplantısı ile gerçekleştirildi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu öncülüğünde yapılan kitap tanıtım toplantısında; 19. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti’nde Bir Dram ‘Nizip Savaşı’, Gaziantep'te Gönülleri Birleştiren Bir Eren ‘Dülükbaba’ ile Yavuz Sultan Selim'in Kutlu Seferi ‘Mercidâbık Savaşı’ isimli eserlerin tanıtımı yapıldı. Kitap tanıtım programına; Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Ceyda Gürsel, Fatih Ermeydan, Mehmet Ali Korkmaz, Serkan Özatıcı, Prof. Dr. Zeynel Özlü, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Bülent Öztürk, Ordu İl Müdürü Tnk. Alb. Erhan Özsoy, Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kirazoğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ve gazeteciler katıldı.
"Gerçekten çok önemliydi"
Kitap tanıtım programında konuşan ve yayımlanan kitapların önemine vurgu yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Amire ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, şunları söyledi:
“Zenginliklerimizi ön plana çıkarmak, yazılı metinler haline dönüştürmek, şehrin kültür, sanat dokusunu kalıcı, basılı materyaller haline dönüştürerek gelecek nesillere taşımak çok kıymetli, değerliydi. Bunun eksikliğini, şehrimizin, medeniyetimizin tarihini, şehrimizin jeopolitik anlamda ne tür değerler arz ettiğini görmemiz ve gelecek nesillere aktarmamız açısından gerçekten çok önemliydi. Sayın Başkanımız, sağ olsun Zeynel Hocamın da müstesna çaba ve gayretleriyle tarihimizle buluşturma, tarihimizle yüzleştirme, jeopolitiğimizin ne anlama geldiğini gösterebilmek adına üzerinde yaşam sürdüğümüz bu şehrin aslında geçmişte ne tür büyük kırılmalara sebebiyet verdiğini, tarih köşesinin ne kadar önemli bir noktasında hayat sürdüğümüzü ortaya koymak adına bu eserleri ortaya koymuş. Bu anlamda hem Belediye Başkanımıza hem de Zeynel Hocama teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum.”
"Bu eserler kalacak"
Konuşmasına, “Göreve geldiğimiz andan itibaren şehrin kültürelsosyal hayatına katkı koyabilmek adına imkanları en üst düzeyde kullanmaya gayret gösteriyoruz” diyerek başlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:
“Bu konuda üniversitemizde yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde serilerimizi devam ettiriyoruz. Bugüne kadar, bugünkü tanıtımını yaptığımız eserlerle birlikte Gaziantep’in geçmişiyle ilgili 27 eser oluşturmuş olduk. Bundan sonraki süreçte de Allah imkan verdiği ölçüde bu alandaki çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Eğer bu tür akademik çalışmalar olursa biz seve seve destekleriz. Yarın bu görevler bitecek. Bizler makamlarımızdan ayrılacağız ama bu eserler kalacak. Özellikle kültür hayatımızla ilgili somut olan somut olmayan kültürel miraslarımız da dahil olmak üzere bizden sonraki nesillere aktarılabilmesi adına bu kaynaklar çok önemli. Hep kulaktan kulağa geçiyor ama yazılı olarak elimizde eserler yoktu. Bu çalışmaların özellikle akademik camia tarafından yapılmış olması bizi rahatlatıyor. Yoksa kulaktan dolma bilgilerle derlenen eserler var, bunlar bize geliyor ama biz bu eserlerin basımıyla ilgili hiçbir zaman taraf olmadık. Çünkü yarın bunun sorumluluğu var. Bizden sonra bu yanlış bilgilerin yanlış olarak aksetmemesi adına akademik çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz. İnşallah 25 Aralık tarihine kadar yetişecek başka eserlerimiz de var. Şu ana kadar bu konuda desteklerini esirgemeyen üniversite camiamıza, özellikle de Zeynel Hocamıza, bu kentin hafızası olarak Samet abiye ben teşekkür ediyorum. Tüm basın camiamıza, bundan önceki eserlerimizin tanımında oldukları destek için teşekkür ediyorum. İnşallah biz bu tür çalışmalar olduğu sürece yenilerini eklemeye devam edeceğiz.”
"100. yıldönümüne güzel bir armağan olsun istedik"
19. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti’nde Bir Dram ‘Nizip Savaşı’, Gaziantep'te Gönülleri Birleştiren Bir Eren ‘Dülükbaba’ ile Yavuz Sultan Selim’in Kutlu Seferi ‘Mercidâbık Savaşı’ isimli eserlerin yazarı Prof. Dr. Zeynel Özlü, programda yaptığı konuşmada kitaplarla ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Prof. Dr. Özlü, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“Gaziantep’imizin; kültürel değerleri, sosyal değerleri bu zamana kadar hep siyasi tarih olarak anlatıldı. Ama biz, sosyal kültürel yönüyle ortaya koyduğumuz 3 adet çalışmayla ilgili bugün bir araya geldik. Tabi bu kitapların oluşturulma sürecinde Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ile çalışmanın başından sonuna kadar, her an istişare içerisinde olduk. Bu kitapları yetiştirene kadar parmaklarım uyuştu. Gaziantep’imizin 100. yıldönümüne güzel bir armağan olsun istedik. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.”
Programda, itap, Osmanlı Devleti yönetimi ve halkı nezdinde hayal kırıklıkları ile dolu olan ve haklarında tarihin hükmü bir yana, bu zamana kadar genel hatlarıyla öz bir şekilde anlatılmakla yetinilmiş olan Nizip Savaşı’nı akademik bir üslup ile siyasi, sosyal, askeri ve kültürel yönleriyle birlikte ortaya koyan bir eserdir. Çalışmada, Osmanoğulları’nın üzerinde dolaşan kabus, Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa karşısında hiç beklemediği bir şekilde yaşadığı çaresizlik, acizlik ve verdiği mücadele, sadece savaşın uluslararası arenada oluşturduğu etki yönüyle değil, aynı zamanda Gaziantep ve havalisine bakan yönleriyle de ortaya konmuştur.
Programda tanıtımı yapan eserler ise 19. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Devleti'nde bir dram: Nzip Savaşı, Gaziantep'te gönülleri birleştiren bir eren: Dülükbaba, Yavuz Sultan Selim'in Kutlu seferi: mercidabık zaferi isimli kitaplar tanıtıldı.
19. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Devleti'nde bir dram: Nzip Savaşı kitabında Osmanlı Devleti yönetimi ve halkı nezdinde hayal kırıklıkları ile dolu olan ve haklarında tarihin hükmü bir yana, bu zamana kadar genel hatlarıyla öz bir şekilde anlatılmakla yetinilmiş olan Nizip Savaşı’nı akademik bir üslup ile siyasi, sosyal, askeri ve kültürel yönleriyle birlikte ortaya koyan bir eserdir. Çalışmada, Osmanoğulları’nın üzerinde dolaşan kabus, Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa karşısında hiç beklemediği bir şekilde yaşadığı çaresizlik, acizlik ve verdiği mücadele, sadece savaşın uluslararası arenada oluşturduğu etki yönüyle değil, aynı zamanda Gaziantep ve havalisine bakan yönleriyle de ortaya konmuştur.
Gaziantep'te gönülleri birleştiren bir eren: Dülükbaba kitabında ise arşiv belgeleri ve mahalli anlatılanlar ışığında o dönem anlatılıyor. Gaziantep'in sayısız manevi mimarlarından biri olan Dülükbaba, genelde Anadolu’ya, özelde Antep’e İslam’ı anlatmak için gelen Horasan erenlerinden bir velidir. Dülükbaba daha Memlükler döneminde Dülük’e yerleşerek DülükAntep ve havalisinde gönüllerin Allah ile buluşmasına öncülük eden irfan ve kültür adamıdır. Başlangıçta Memlük sultanları, daha sonra Antep'in Osmanlı hükümdarı Yavuz Sultan Selim tarafından fethiyle de Osmanlı hükümdarları ile yakın ilişkide olduğu anlaşılan Dülükbaba Tekkesi, tekke ve medresesi ile hem gönüllere hem de zihinlere hitap etmiş; dolayısıyla hem kalpleri hem de zihinleri ihya etmiştir. Bu kitapta Osmanlı arşiv belgeleri ve mahalli anlatılar ışığında Dülükbaba’nın Gaziantep ve havalisinde yapmış olduğu maddi ve manevi hizmetleri ortaya konulmuştur.
Yavuz Sultan Selim'in Kutlu seferi: mercidabık zaferi isimli eserde ise, Mercidâbık Savaşı’nı anlatılıyor. Konuyla ilgili literatürler değerlendirilerek Yavuz Sultan Selim’in İstanbul’dan Mercidâbık’a ulaşması, savaşın seyri ve sonuçları hakkında bilgiler sunulmuştur. Bu çalışmada diğer araştırmalardan farklı olarak Mercidâbık Savaşı ile ilgili umumi kaynaklara yansıyan veriler yanında yöresel kaynaklar da göz ardı edilmeyerek değerlendirmeler yapılmış ve bu kutlu savaşın gelecek nesillere her yönüyle aktarılması amaçlanmıştır. Çalışmada ilk elden kaynakları esas alan birçok telif eserden istifade edilerek Yavuz Selim Han'ın Antep'e gelişi, burada konakladığı alanlar, yaşanan muhtemel hadiseler, savaşın seyri akademik veriler ve halk anlatıları dikkate alınarak ayrıntılı bir şekilde verilmeye çalışılmıştır. Eser, Yavuz’un ve kutlu askerlerinin dolaştığı bu alanların fotoğraflarını da ortaya koyması açısından dikkate değerdir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GGC'den Emniyet Müdürüne "hayırlı olsun" ziyareti
YEREL HABERLER GGC'den Emniyet Müdürüne "hayırlı olsun" ziyareti
Kaybolan kardeşlerin ailelerine kavuşma anı kamerada Koyunları kaybeden kardeşler korku yaşadı, ailesi ise sevinç gözyaşları döktü
YEREL HABERLER Kaybolan kardeşlerin ailelerine kavuşma anı ...
Hastane yolunda asfalt çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Hastane yolunda asfalt çalışması başlatıldı
Op. Dr. Ali Cem Oktay Ncr Hospital'da
YEREL HABERLER Op. Dr. Ali Cem Oktay Ncr Hospital'da
Otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Otomobil alev alev yandı
Araçtan havaya ateş açtı, 48 bin 700 TL ceza uygulandı
YEREL HABERLER Araçtan havaya ateş açtı, 48 bin 700 TL ceza ...
Endemik bitkiler arasında unutulmaz yolculuk Gaziantep’te Botanik Bahçesi ziyaretçilerini ağırlıyor
YEREL HABERLER Endemik bitkiler arasında unutulmaz ...
Firmalar, Model Fabrika ile fark oluşturacak
YEREL HABERLER Firmalar, Model Fabrika ile fark oluşturacak
Tepede çalışırken yıldırım isabet etmesiyle öldü
YEREL HABERLER Tepede çalışırken yıldırım isabet etmesiyle öldü
Genç maganda kendisini sosyal medyadan ele verdi Ateş açtığı anları sosyal medyadan canlı yayınladı, jandarmaya yakalandı Tabanca ve keleş ile ateş açan magandaya 48 bin 200 lira para cezası kesildi
YEREL HABERLER Genç maganda kendisini sosyal medyadan ele verdi Ateş ...
Büyükşehir genç yetenekler için düğmeye bastı
YEREL HABERLER Büyükşehir genç yetenekler için düğmeye bastı
Kurutmalık işi yaparken üzerine yıldırım düşen genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kurutmalık işi yaparken üzerine yıldırım düşen genç ...
Vaka sayısının arttığı Gaziantep’te caddeler doldu taştı
YEREL HABERLER Vaka sayısının arttığı Gaziantep’te caddeler doldu ...
Gaziantep’te ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep’te ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Yıldırım düşmesi sonucu ormanda örtü yangını çıktı
YEREL HABERLER Yıldırım düşmesi sonucu ormanda örtü yangını çıktı
Yağan yağmura çocuklar gibi sevindi Kavurucu sıcaklıkların ardından yağan yağmuru ıslanarak kutladı
YEREL HABERLER Yağan yağmura çocuklar gibi sevindi Kavurucu ...
Gaziantep’te 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep’te 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı
Gaziantep’te sağanak yağış kazaya sebep oldu: 4 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep’te sağanak yağış kazaya sebep oldu: 4 ...
Jandarma, 150 kilo Antep fıstığı çalan hırsızları suçüstü yakaladı Devriye gezen jandarma ekipleri 150 kilo fıstık çalan 2 hırsızı yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma, 150 kilo Antep fıstığı çalan hırsızları ...
Gaziantep'te yağmur sevinci
YEREL HABERLER Gaziantep'te yağmur sevinci
Lastiği patlayan hafif ticari araç yön levhasına çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Lastiği patlayan hafif ticari araç yön levhasına ...
Fıstık hırsızları jandarmaya yakalandı
YEREL HABERLER Fıstık hırsızları jandarmaya yakalandı
Yeni Başhekim Prof. Dr. Şahin oldu
YEREL HABERLER Yeni Başhekim Prof. Dr. Şahin oldu
Minik eller fidan dikti
YEREL HABERLER Minik eller fidan dikti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.