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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Şahin, Şehitkamil'deki yatırımları inceledi

İHA

Milletvekili Şahin, Şehitkamil'deki yatırımları inceledi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte ilçede yürütülen projeleri ve çalışmaları yerinde inceleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, “Kendimi, yaşanabilir bir Şehitkamil’de gördüm. Gerçekten, Gaziantepliler olarak çok şanslıyız" dedi
Şehrin farklı noktalarına yaptığı proje ve yatırımlarla yaşanabilir kentler sıralamasında Gaziantep’in üst sıralarda yer almasına büyük katkı sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ve AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile saha incelemesi yaptı. Başkan Fadıloğlu, Milletvekili Şahin ile Başkan Yılmaz; Çıksorut Stadyumu, Umut Gençlik Kütüphanesi, Mütercim Asım Gençlik Kütüphanesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü İdari Binası ve Atölyeleri, Peyzaj Bitkileri Üretim Serası, Fen İşleri Müdürlüğü ve Makine İkmal Kompleksi, Katı Atık Transfer İstasyonu, Şehitkamil Kurbanlık ve Adaklık Merkezi, Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı, Bilim Şehitkamil, Beykent 2 Pazar Yeri, Beykent Gençlik Kütüphanesi, Beykent Stadyumu, 8 Şubat Gençlik Kütüphanesi ve Bilim Merkezi, Şehitkamil Vadi Park projelerini yerinde inceledi. Programa; Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Özgüler de katılım sağladı.
"Kendimi İrem bağlarında, Babil'in asma bahçelerinde hissettim"
Program sonunda değerlendirmede bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, "Kendimi, yaşanabilir bir Şehitkamil’de gördüm. Gerçekten, Gaziantepliler olarak çok şanslıyız. Belediye Başkanlarımız, bu şehri herkes için çocuktan yaşlılara kadar bütün yaş grupları için yaşanabilir hale getirmek adına inanılmaz hizmetler sunuyorlar. Bugün de Şehitkamil Belediyemizin harika hizmetleriyle tanıştık. Şehrin her noktasına, mahalle aralarına kadar kültür merkezleri taşınmış, spor merkezleri taşınmış, sosyal tesislerimiz taşınmış. 7 yaşındaki çocuktan başlayıp üniversiteye hazırlık sürecine kadar eğitim imkanları oluşturulmuş, kütüphaneler oluşturulmuş. O kütüphanelerde KPSS sınavına hazırlanan gençlerimizi gördük. Bizim gençlik zamanımızda böylesine güzel kütüphaneler yoktu, zorluklar içinde eğitimlerimizi sürdürüyorduk. Fakat şimdi her mahallede bu fırsatlar sunulmuş. Her mahallede yeşil alanlardan tutun, spor alanlarından tutun kültür merkezlerine kadar, hatta teknoloji atölyelerine kadar çocuklarımızı küçük yaştan geleceğe hazırlamak adına müthiş hizmetler var. Bu anlamda gerçekten Gaziantep’te, Şehitkamil’de yaşayan her bir vatandaşımız çok şanslı. Sayın Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür ediyorum. Hizmetleri gezdiğim sırada hissettiğim en önemli şeylerden birisi de her bir mimaride, her bir hizmette bir estetik kaygısının olduğunu görüyorum. Yani yapalım, geçelim şeklinde değil de buranın göze nasıl göründüğü, içinde gezinen insanların kendilerini iyi hissedeceği bir yaşam alanı oluşturulmuş. Kendimi en iyi hissettiğim yerlerden birisi de şu an içerisinde bulunduğumuz Şehitkamil Vadi Park oldu. İlk kez geliyorum buraya ve açıkçası kendimi İrem Bağları’nda, Babil’in Asma Bahçeleri’nde hissettim. Böylesine müstesna bir parkı, yeşil alanı Şehitkamil’imize, Gaziantep’imize, ülkemize, Türkiye’mize kazandıran başta Rıdvan Fadıloğlu markası olmak üzere emeği geçen bütün Şehitkamil ailesine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
"Bu iş, ekip işi"
Amaçlarının Gaziantep’i yaşanabilir kentler sıralamasında daha yukarılara taşımak olduğunu dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ben öncelikle TBMM İdare Amirimiz ve Milletvekilimiz Sayın Ali Şahin Bey’e göstermiş olduğu bu hassasiyetten, teveccühten dolayı teşekkür ediyorum. Bu iş ekip işi, bizim bir başımıza bu işi yapmamız mümkün değil. Parlamentoda tüm Milletvekillerimizin, Sayın Bakanımızın vermiş olduğu desteklerle AK Parti ailesinin bir mensubu olarak bu işleri hayata geçirebiliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu vizyonla biz de Gaziantep genelinde yaşanabilir kentler sıralamasında şehrimizi nasıl yukarıya taşıyabiliriz ve toplumun her katmanını daha nitelikli nasıl yaşatabiliriz, bunun kaygısıyla yaşadığımız için her noktaya eşit hizmet götürmeye gayret gösteriyoruz. Sağ olsun Sayın Milletvekillerimiz, hakikaten çok yoğun bir Meclis çalışma temposundan sonra sahadalar. Bugün Sayın Vekilimiz Ali Şahin ile yapmış olduğumuz hizmetleri yerinde görelim, dedik. Tabi vermiş oldukları destekler sayesinde bu hizmetler yapılıyor. Ben tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi standartlarda vatandaşlarımızın yaşayabilmesi adına projelerimizi devam ettireceğiz. Bize düşen vazife; milletimizin vermiş olduğu bu emaneti layıkıyla yerine getirmek, emanetlerini en hassas şekilde kullanarak nitelikli projeler üretmek. Ben vermiş oldukları destekler için Vekilimiz Ali Şahin'in şahsında tüm Vekillerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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