Beşiktaş kafilesi, Gaziantep'te

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e ulaştı.

Süper Lig’de 20202021 sezonunu şampiyon bitiren, 20212022 sezonuna da 30'lık Rizespor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, ligin 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için kente ulaştı. Kritik maç için hazırlıklarını teknik patron Sergen Yalçın yönetiminde öğle saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayan siyahbeyazlılar, saat 17.00’da Sabiha Gökçen havalimanından kalkan özel uçakla İstanbul'dan Gaziantep’e gelerek konaklayacağı otelde kampa girdi. Takımın kente gelişi sırasında havaalanında hazır bulunan az sayıda Beşiktaş taraftarı ise Teknik Direktör Sergen Yalçın'a ve futbolculara çiçek takdim ederek, tezahüratlarda bulundu.



Beşiktaş'ın kamp kadrosu

Beşiktaş'ın Gaziantep maçı kamp kadrosunda yeni transferler Batshuayi, Mert Günok ve Teixeira ile birlikte Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı ve Güven Yalçın yer aldı.



Maçın hakemi Ümit Öztürk

21 Ağustos 2021 Cumartesi akşamı saat 21.45'te Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanacak olan Gaziantep FKBeşiktaş maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek. Maçın yardımcı hakemliklerini ise Osman Gökhan Bilir ve Murat Tuğberk Curbay yapacak.

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