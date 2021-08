Türkiye - Tayland dostluğu Gaziantep mutfağında birleşti Hazırlanan tatlı, Tayland - Türkiye arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin bir nişanesi olacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Maslahatgüzar Başkanlığındaki Tayland Büyükelçiliği Heyetini Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezinde (MSM) ağırladı. Heyet yetkilileri ve eşleri, tarafından oluşturulan Antepfıstıklı TaylandTürk tatlısı, “SBAGNATS”, için Başkan Şahin, tezgahın başına geçti ve TaylandTürkiye arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin bir nişanesi olacak tatlıyı kendi elleriyle bir kez daha hazırladı.

Tayland Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirmek, Antepfıstığının derin aromasına vurgu yapmak amacıyla Maslahatgüzar Başkanlığındaki Tayland Büyükelçiliği Heyeti, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’le Mutfak Sanatları Merkezi’nde bir araya geldi. Heyet ve beraberinde Gaziantep’e gelen eşleri, daha önce geleneksel ürünlerinden yola çıkarak hazırladığı tatlıyı Antepfıstığıyla buluşturdu. “SBACNATS” olan tatlının adı Gaziantep’in “G” harfiyle yeniden revize edilerek “SBAGNATS” olarak değiştirildi. MSM’de tezgaha geçen Başkan Şahin, Türk gastronomi şefleri ve heyet üyeleriyle birlikte tatlıyı hazırlayarak tadına baktı, Antepfıstığı yeşilinin bu tatlıya çok yakıştığını söyledi.

Şehri ziyaret eden delegasyonda; Maslahatgüzar Mr. Charkrienorrathip Sevikul, Maslahatgüzarın Eşi Mrs. Bangorn Sevikul, Maslahatgüzarın kızı ve oğlu Mr. Chayenchanadhip and Ms. Piyawadee Sevikul, Birinci Sekreter Mr. Teerawat Wongkaew, Birinci Sekreter’in Eşi Ms. Suchaya Tancharoenpol ve İkinci Sekreter Mr. Jirapon Boonpor yer aldı.

“Antepfıstığı hem lezzet hem şifa”

MSM’de konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, iki ülke arasında çok güzel bir dostluk ve kardeşlik oluştuğunu dile getirerek, “Gastronomi ve sofra birleştirici bir güçtür. Kültürsanat keza öyle. Dünya barışı için daha çok ortak paydada bulunulabilecek sofralara ihtiyacımız var. Her ülkenin kendine has geleneksel tatlıları var. Bugün, hazırladığımız geleneksel tatlımızı, sizinle birlikte yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Hazırlanan tatlının üzerine Antepfıstığı konduğu zaman farklı bir aromanın oluştuğunu ve tatlıyı ne denli desteklediğini deneyimledik. Bu fıstık hem lezzet hem de şifa. Dünya Sağlık Örgütü de antepfıstığını içerisinde bulundurduğu mineraller sayesinde şifa olarak tanımlıyor” dedi.

Maslahatgüzar Mr. Charkrienorrathip Sevikul ise Tayland’ın yöresel tatlarını Antepfıstığıyla bir araya getirdiklerini belirterek, “Gaziantep’e gelmemizin en büyük sebeplerinden biri, hazırladığımız tatlıyı sizlerle birlikte paylaşmaktı. Tatlının isminde Gaziantep’e ithafen ‘G’ harfini de bulundurduk. Bunu da Gaziantep’e bir hediye olarak sunduk” diye konuştu.

MSM’deki programın ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, heyet üyeleriyle birlikte günün anısına fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.