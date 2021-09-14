7 bin tarım işçisi, geçimini biberden kazanıyor 



Kadir ÇELİK/İSLAHİYE(Gaziantep),(DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, ´kırmızı altın´ olarak adlandırılan kırmızıbiberin tarladan toplanıp, çöplerinden temizlenip kurutularak işlenmesinin ardından toz biber haline getirilmesiyle 7 bin kişi ekonomik kazanç elde ediyor.

Türkiye´nin kırmızıbiber ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı İslahiye´de yaklaşık 20 bin dönüm alanda üretimi yapılan üründe bu yıl 35 bin ton rekolte bekleniyor. Bölgede kırmızıbiber hasadıyla birlikte aflatoksinle mücadelede biberin temizlenmesi ile yeni bir iş kolu oluştu. Kırmızıbiberin tarladan toplanıp, çöplerinden temizlenip kurutularak işlenmesinin ardından toz biber haline getirilmesiyle 7 bin kişi ekonomik kazanç elde ettiğini belirten Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, "Hasadın ardından ilçe merkezlerinde ve yakın mahallelerde oluşturulan çöp çekme alanlarına giden biber temizleniyor. Çalışanlar ortalama 80 ile 100 lira kazanabiliyor. Böylece çoğunluğunu kadınlardan oluşan işçiler acı biber ile ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir ÇELİK

2021-09-14 13:50:45



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