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Gaziantep'te, iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

DHA

Gaziantep'te, iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı


Kadir ÇELİK/İSLAHİYE(Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde İslahiye-Hassa Karayolunun 12'nci kilometresinde Altınüzüm Kavşağında meydana geldi. Hassa yönüne giden Cihan A. (59) yönetimindeki 27 UY 034 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönde gelen Zeynep Elmas (35) yönetimindeki 27 AFS 297 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücü Zeynep Elmas ile aynı araçta bulunan Sibel Çoban (50) ve Selvi Uzun (50) yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2021-10-27 19:45:00

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