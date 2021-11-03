Gaziantep Londra’da yeşil şehir ilan edildi

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı Glasgow’da sürerken Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Gaziantep'i yeşil şehir ilan etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) şehrin yeşile geçişte kapsamlı bir yatırım programına dahil edilmesi için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile güçlerini birleştirdi. GBB Başkanı Fatma Şahin ve EBRD Sürdürülebilir Altyapı Yönetici Direktörü Nandita Parshad Londra’daki EBRD merkezinde anlaşmayı resmileştirdi.

EBRD Gaziantep’e yeşil şehir için finansman sağlayacak

GBB Başkanı Fatma Şahin, Londra’da EBRD Sürdürülebilir Altyapı Yönetici Direktörü Nandita Parshad ile karşılıklı uzlaşmanın sağlandığı iş birliği ile ilgili imzaları attılar. Buna göre Gaziantep, Banka'nın amiral gemisi kentsel sürdürülebilirlik programı EBRD Yeşil Şehirler’e katılacak ve kapsamlı bir yatırım planı geliştirecek. EBRD ilk adım olarak Gaziantep'te bir güneş enerjisi projesine yatırım yapmayı değerlendirecek ve şehrin güneş enerjisini elektrik şebekelerine entegre etmesine yardımcı olacak. Ayrıca programın bel kemiği Yeşil Şehir Eylem Planı çerçevesinde katı atık, su, atık su, sokak aydınlatması, enerji tedariği ve ulaşım dâhil olmak üzere iklime dayanıklı temel hizmetlerin nasıl sağlanacağını inceleyen yatırım planının yol haritası oluşturulacak. Planın gelişimini, İklim Yatırım Fonları’nın bir parçası olan Temiz Teknoloji Fonu finanse edecek.

“Hedefimiz TBB olarak çevre projelerini tüm belediyelerimize yaymak”

GBB Başkanı Fatma Şahin, Glasgow’da süren COP 26 ile aynı dönemde bir toplantı dolayısıyla Londra'da bulunduklarını belirterek, EBRD Sürdürülebilir Altyapı Yönetici Direktörü Nandita Parshad ile bir araya geldiklerini söyledi. Şahin, "Gaziantep için yeşil şehir olduğunun imzasını attık. Hem de Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) olarak Yeşil Türkiye'nin alt yapısını çalışmak için önemli bir adım attık. Bizim hedefimiz Belediyeler Birliği kapsamında ele aldığımız çevre projelerini Türkiye'nin dört bir yanına yaymak. Bugün Londra'da bir takım istişareler yaptık. Çevre projelerinden hem maddi hem de manevi yönden daha hızlı destek bulmak için EBRD'nin bizi yeşil şehirler kategorisine dahil etmesi çok önemliydi, bunu resmiyete kavuşturduk” dedi.

Şahin, Türkiye’nin çevre ve iklime yönelik çalışmalarından bahsetti

İstişare toplantısında görüş bildiren Başkan Şahin, aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olduğundan da bahsetti. Çok yakın zamanda imzalanan Paris İklim Anlaşması’nın en büyük uygulayıcılarının şehirler olduğunu belirtti. Şahin, “Kalkınma yerelde başlar. Yeşil ekonomi bugün, dünyanın elindeki en büyük ajanda. Biz, Türkiye Cumhuriyeti olarak bu yasal düzenlemeyi çok hızlı bir şekilde Meclis’ten geçirdik. Geçen hafta itibariyle de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın adını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirdik" şeklinde konuştu.

Yerel kalkınma çerçevesinde nasıl bir yol izleyeceklerini oluşturduklarını dile getiren Başkan Şahin, “Çalışmalarını sürdürdüğümüz, akıllı şehirler, dirençli şehirler, sağlıklı şehirler, güvenli şehirler ve yeşil şehirler konusunda ayrıca fikir projeleri de açıyoruz. Bu fikir projelerinden her bir belediyemiz, ‘benim de bir fikrim var’ deyip geliyor. Akademik bir jürinin değerlendirmesinden geçen fikir projelerine mali destek sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Şimdi yeşil ekonomiye odaklanma zamanı"

Konuşmasının devamında yerel yönetim açısından yeni bir çağda yaşadıklarını aktaran Şahin, “Şimdi yeşil ekonomiye odaklanma zamanı. Günümüzde belediyecilik yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri de çevrenin korunmasıdır. Gaziantep'i yeşil bir kente dönüştürme yolunda önemli adımlar attığımıza inanıyorum. Bu nedenle EBRD ile imzaladığımız bu anlaşma bizim için çok önemli. Hep birlikte daha iyi bir dünyaya büyük katkı sağlayacağız” ifadelerine yer verdi.

“Birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum”

EBRD Sürdürülebilir Altyapı Yönetici Direktörü Nandita Parshad ise, “Gaziantep'i amiral gemisi Yeşil Şehirler programımıza katılmasını gönülden bekliyoruz. Birlikte çevresel zorlukları belirleyecek, önceliklendirecek ve sürdürülebilir altyapı yatırımları ve politika önlemleri ile ilişkilendireceğiz. Belediye Başkanı Şahin'in şehir için ileriye dönük vizyonunu memnuniyetle karşılıyor ve birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum” diye konuştu.

Direktör Parshad en kısa zaman içinde Gaziantep'i ziyaret ederek muhtemel projeleri değerlendireceklerini de ifade etti.

Avrupa İmar Ve Kalkınma Bankası (EBRD) hakkında

Dünyanın önde gelen kurumsal yatırımcılarından biri olan EBRD, bugüne kadar çoğu özel sektöre olmak üzere Türkiye’de 14 milyar Euro'dan fazla yatırım yaptı. Sürdürülebilirlik, Banka'nın yatırım ve politika katılımının merkezinde yer alıyor.

EBRD Yeşil Şehirler Programı’nın uygunluk kriterlerinde şehirlerin, Yeşil Şehir Eylem Planı’nını hazırlanmasında istekli olması gerektiğini vurgularken aynı zamanda programa uygun yeşil yatırım projelerinin bulunma şartını da gözetiyor. Bu şartlarda kısaca metro, su, atık su, eotobüs, bölgesel enerji, düşük karbonlu ve iklim dirençli binalar, yenilenebilir enerji, sokak aydınlatması, dağıtım ağı, akıllı çözümler, iklim değişikliği dirençliliği gibi başlıkları kapsıyor.

EBRD'nin uzun süredir devam eden bir ortağı olan Gaziantep, Türkiye’nin Yeşil Şehirler programına katılan dördüncü şehri. Banka daha önce Gaziantep'in çevre dostu sıkıştırılmış doğal gazlı (CNG) otobüs alımını finanse etmiş ve özelkamu ortaklığı anlaşması kapsamında son teknoloji bir hastanenin inşası için kredi sağlamıştı.

EBRD Yeşil Şehirler, finansman hacmi 3 milyar Euro olan ve bugüne kadar 50'den fazla şehir ve belediyeyi kapsayan, hızla büyüyen bir kentsel sürdürülebilirlik programı. Program, çarpık kentleşmenin getirdiği muazzam çevresel zorluklarla mücadele için 2016 yılında başlatıldı. EBRD Yeşil Şehirler çok taraflı bağışçılardan destek aldı ve önemli düzeyde eş finansman sağladı.

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