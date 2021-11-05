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Hakan Kutlu: "Hakem de hata yapabilir, futbol hatalar oyunudur" Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu: "Kazanmak istiyorduk ama olmadı"

İHA

Hakan Kutlu: "Hakem de hata yapabilir, futbol hatalar oyunudur" Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu: "Kazanmak istiyorduk ama olmadı"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu, 20 mağlup bitirdikleri Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kazanmak istiyorduk ama olmadı" dedi. Hakan Kutlu, maçın sonunda yaşanan tekrar oynanma olayı ile ilgili de açıklama yaparak, "Hakem de hata yapabilir, futbol hatalar oyunudur" ifadelerini kullandı.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü'ne Joao Figueiredo ve Steven Caulker'ın attığı gollerle 20 mağlup oldu. Bu sonuçla Kasımpaşa 9 puanda kalırken, Gaziantep ekibi ise puanını 15'e çıkardı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu, iyi bir takıma karşı zorlu bir maç oynadıklarını ve kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

"Kazanmak istiyorduk ama olmadı"
Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Gaziantep takımını galibiyetleri için tebrik ediyorum. Bugün aslında oyunun her iki tarafını oynayan takım olduk. Biz gol atabilseydik maç çok daha farklı yerlere gidebilirdi. Geçen hafta kazanmış olduğumuz bir maç vardı. Bunu devam ettirmek istiyorduk ama olmadı. Ufak hatalarımız vardı bugün, rakibe karşılık veremedik ama çok da pozisyon vermedik. Takımla çok kısa süredir beraberiz. Son iki maçta çok daha pozitif bir oyun var. Daha fazla çalışacağız ve üzerine koyarak devam edeceğiz. Mağlubiyet için üzgünüz. Gaziantep Futbol Kulübü'nü tebrik ediyoruz" dedi.

"Hakem de hata yapabilir"
Maçın sonunda yaşanan tekrar oynanma olayı ile ilgili de konuşan Hakan Kutlu, "Hakem kronometreyi yanlış görmüş ve maçı erken bitirmiş. Futbol hatalar oyunu, hakem de hata yapabilir. Çok takılmamak gerekiyor. Bu tür şeyler az da olsa yaşanabiliyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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