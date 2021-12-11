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Gaziantep’te iş adamının ölümüne ilişkin açılan davada karar çıktı İş adamını öldüren kadına verilen müebbet hapis cezası 15 yıla düşürüldü İş adamı cinayetinde cinsel saldırı iddiası Sanık Nurevşan Ö.: “Ceza alırsam tacize uğrayan kimse kendisini savunmaz” Ceza alan kadının annesi: “Kızım için adalet istiyorum”

İHA

Gaziantep’te iş adamının ölümüne ilişkin açılan davada karar çıktı İş adamını öldüren kadına verilen müebbet hapis cezası 15 yıla düşürüldü İş adamı cinayetinde cinsel saldırı iddiası Sanık Nurevşan Ö.: “Ceza alırsam tacize uğrayan kimse kendisini savunmaz” Ceza alan kadının annesi: “Kızım için adalet istiyorum”

Gaziantep’te evine gelen iş adamı Mustafa Şahin’i bıçakla yaralayarak ölümüne neden olan Nurevşan Ö.’ye verilen müebbet hapis cezası indirimlerle 15 yıla düşürüldü. Karar duruşmasında savunma yapan sanık Nurevşan Ö., “Ben sadece kendimi korudum eğer ceza alacak olursam bundan sonra tacize uğrayan hiç kimse kendisini savunamaz” dedi.
Gaziantep’te 6 Mayıs 2020 tarihinde Nurevşan Ö. ile Esin Ç.’nin evinde bıçaklanarak hayatını kaybeden iş adamı Mustafa Şahin’in ölümüne ilişkin açılan davanın karar duruşması görüldü. Gaziantep 4 Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Kasten adam öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan Nurevşan Ö. ile Esin Ç. hakkında 4’üncü duruşmada karar verildi. Duruşmaya tutuklu sanık Nurevşan Ö. ile avukatları Süleyman Akgün ve Esat Tabur katılırken Şahin ailesinin avukatı Bektaş Şarklı da duruşmada hazır bulundu.
Mahkeme heyeti sanık Nurevşan Ö.’ye verdikleri müebbet hapis cezasını haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle 15 yıla düşürürken sanık Esin Ç.’nin ise beraatına karar verdi.
Duruşma iddia makamının mütalaasını okumasıyla başladı. Savcı sanık Nurevşan Ö.’nün “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan cezalandırılmasını sanık Esin Ç.’nin ise beraatını talep etti.

“Yatak odamdan çıkarken bana saldırdı”
Savunma için söz alan sanık Nurevşan Ö. maktul Mustafa Şahin ile bir arkadaşının vasıtasıyla olayın yaşandığı günün içinde tanıştığını söyledi. Ona altın sattığını aktaran Nurevşan Ö. “Arkadaşım Esin ile eve gittik. Evdeyken Mustafa yine mesaj attı ardından görüntülü aradı. Evime gelmek istedi. Geçiştirip bir ara telefonumu tamamen kapattım, açtığımda yine aradı. Bu kadar ısrar edince ‘Bende gel bir acı kahvemi iç’ dedim. Mustafa eve geldi, buyur ettik. Konuşma esnasında bana ‘Hayatım’ falan deyince rahatsız oldum. Yatak odama gittim. Dönüşte kustuğumu söyleyip bu şekilde Mustafa’nın evden gitmesini sağlamayı düşünüyordum. Fakat yatak odamdan çıkınca Mustafa’yı karşımda gördüm. Bana cinsel saldırıda bulundu. Neye uğradığımı şaşırdım, utandığımdan bir şey söyleyemedim. Kimse duymasın istedim. Kolum ile onu savurdum, ardından dayak yedim. Aramızda boğuşma oldu, boğazımı sıktığını hatırlıyorum” dedi.

“Ceza alırsam tacize uğrayan kimse kendini koruyamaz”
Mutfağa doğru dönmeye çalıştığını sözlerine ekleyen Nurevşan Ö., “Fakat Mustafa kapıyı kapatıp arkamdan mutfağa girdi. Saçımdan tutup beni tezgaha yasladı. Beni dövmekten zevk alıyordu. Sonra beni yumruklamaya başladı. Bir ara Mustafa durdu, o esnada başımı kaldırınca elindeki bıçağı almaya çalıştım, bu esnada nasıl oldu o bıçak benim elime geçti. O beni bıçaklayacakken kalkarak onu ittim. Balkona koşacakken Mustafa’nın duvara yaslandığını yere doğru süzüldüğünü gördüm. Yerde kan damlalarını görünce elimdeki bıçağı attım. Esin ‘Bana ne yaptın’ dedi, bende ona ‘Ambulansı ara’ dedim. Ben olayda sadece kendimi korudum eğer ceza alacak olursam bundan sonra tacize uğrayan hiç kimse kendisini savunamaz. Esin'e de kırgınım, bana yönelik şiddet eylemleri esnasında herhangi bir şekilde yardım etmedi, yardım etseydi belki kurtulurdum” şeklinde konuştu.

“Nurevşan ‘Polisi çağır beni taciz ediyor’ dedi”
Sanık Esin Ç. ise mutfaktan çıktığı sırada Mustafa’nın Nurevşan’ı tutmaya çalıştığını, Nurevşa’nın da onu itmeye çalıştığını gördüğünü belirterek, “Nurevşan bana ‘Polisi çağır benim evimde beni taciz ediyor’ dedi. Nurevşa’nın dudağının patladığını gördüm. Mustafa’ya ‘Abi çık’ dedim. Mustafa kapıyı kapattı. Nurevşan ise tekrar ‘Polisi ara’ dedi. Mutfakta ki telefonunu almak için yöneldiğimde onlar boğuşarak arkamdan geliyordu. Telefonumu aldım, balkona çıktım polisi arayacakken seslerin kesildiğini fark ettim” ifadelerini kullandı.

“Meşru sınırlar içerisinde kendisini korumaya çalışmıştır”
Savunma için söz alan sanık Nurevşan Ö.’nün avukatı Süleyman Akgün’de, “Müvekkilimdeki yara izleri yaşanan boğuşmayı ortaya koymaktadır. Müvekkil kesinlikle öldürme kastı ile hareket etmemiştir. Otopsi raporunda belirtildiği üzere maktulün ölümü bir bıçak darbesinin atar damara isabeti nedeniyle gerçekleşmiştir. Müvekkilim kendisine yönetilen cinsel saldırı eylemine karşı meşru sınırlar içerisinde kendini korumaya çalışmıştır. Beraatını talep ederiz” diye savunma yaptı.
Şahin ailesinin avukatı Bektaş Şarklı ise sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiğini belirerek, sanıkların cezalandırılmasını tahrik hükmünün uygulanmamasını talep etti.

Müebbet hapis 15 yıla düşürüldü
Yapılan yargılama sonucunda kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Esin Ç.’nin beraatına, müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık Nurevşan Ö.’nün cezasının eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirmesi ve sabıkasız geçmişinden dolayı cezanın 15 yıla düşürülmesine, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

“Kızım direnince saldırı şiddete dönüşüyor”
Mahkemenin verdiği kararı değerlendiren Nurevşan Ö.’nün annesi Zuhal Elgay ise kızının tecavüze direndiği için 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyledi. Kızı için adalet istediğini aktaran Elgay, “Kendisine yönelik cinsel ve fiziki saldırıya kararda yer verilmedi. Bu cezanın bütün kadınlara verildiğini düşünüyorum. Bu cezadan sonra kimse tecavüze ve öldürülmeye direnemez. Kızım polisi 10 defa arıyor. Hat düşmüyor. Cinsel saldırıya maruz kalıyor. Kızım mahkemede bile bu cinsel saldırıyı zorla anlatabildi. Kızım direnince saldırı şiddete dönüşüyor. Kızım mutfakta feci şekilde darp ediliyor. Olay sonrası hemen ambulans ve polisi arıyorlar” ifadelerine yer verdi.
Kızının nefsi müdafaa yaptığını aktaran Elgay, “Kızım bana ‘Keşke ben ölseydim de direnmeseydim’ diyor. Kızımla arkadaşı onu evden atmaya çalışıyorlar. Kızım durduk yere bir gündür tanıdığı insanı neden öldürsün? Nasıl bir kastı olabilir. Benim tek tesellim o gün orada kızımın ölmemesidir. Ben kızım için adalet istiyorum” diye konuştu.
Gaziantep’te yaşayan iş adamı Mustafa Şahin (50), 6 Mayıs 2020 tarihinde Nurevşan Ö. ile Esin Ç.’nin evine geldi. İddiaya göre Şahin ile Nurevşan Ö. ve Esin Ç. arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma arbedeye dönüşürken Nurevşan Ö., Şahin’i bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şahin olay yerinde hayatını kaybederken gözaltına alınan Nurevşan Ö. tutuklandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nurevşan Ö. ile Esin Ç. hakkında “Kasten adam öldürme” suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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