Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı Sanko Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı "Antepliler vatan toprağını ve kutsal değerleri savunma dışında hiç bir gaye taşımadı, 6 bin 317 şehidimizi rahmetle anıyorum

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Anteplilerin Kurtuluş Savaşında vatan toprağını ve kutsal değerleri savunma dışında hiçbir amaç taşımadıklarını belirterek, “Bu uğurda şehadete yürüyen 6 bin 317 şehidimizi rahmetle anıyorum” dedi.

Gaziantep’in Kurtuluşunun 100’üncü yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Asyalı, Fransızların top ve makinalı tüfeğine karşı Anteplilerin şehirlerini inanç, irade ve sabırla müdafaa ettiğini kaydetti. Türk İstiklal Savaşı tarihinde silinmez ve unutulmaz bir sayfa açan Anteplilerin bu destansı mücadelenin sonunda hiçbir şehre nasip olmayan “Gazilik” unvanıyla taçlandırıldığını anlatan Asyalı, “İstiklal aşkının abidesi olan Antep Savunmasında sadece o günün en ileri teknolojisiyle donatılmış Fransız ordusu ve yerli işbirlikçileri ile değil, yokluğa ve açlığa karşı da kadın, yaşlı, çocuk demeden aylarca süren bir direniş sergiledi” ifadelerini kullandı.

"Bölgenin tüm kaynaklarını kendi çıkarları için kullanmayı arzulayan Fransa’nın hayal etmediği bir şey vardı: Anteplilerin azmi ve yüreklerindeki vatan sevgisi” diyen Asyalı, şöyle devam etti:

“Fransızlar, Anteplilerin hangi şartlarda olursa olsun kendi topraklarının bir karışını dahi kimseye terk etmeyeceğini; haysiyetine, namusuna uzanan eli kırabilecek gücünü hesaba katmadı. Şehir kurtarıldıktan sonra Gaziantepliler savaşın yaralarını sarmaya, yıkılan evlerini, camilerini onarmaya ve Gazi şehrimizi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedefler doğrultusunda tekrar ayağa kaldırmak için var güçleriyle çalıştılar. Bugün Gaziantep destanını yazan Şahinbey, Şehitkamil, Karayılan, Şehit Teğmen Mustafa Yavuz, Yirik Fatma, Çellonun kızı Emine ve Köşker Happası’nın torunları; şehrimizi kültürel mirası, sanayisi, ticareti, turizmi ile Türkiye’nin yükselen yıldızı haline getirmişlerdir.”

Anı panosu

Asyalı, şehitlere minnet duygusunun ifadesi olarak, Gaziantep’in Kurtuluşunun 100’üncü yılı anısına SANKO Okulları öğrenci, öğretmen ve çalışanlarının 30 bin 958 mozaik taşı kullanarak oluşturdukları “Anı Panosu”nu okul girişinde sergilediklerini bildirdi.

Kuruldukları ilk günden bugüne, öğrencilerini; milli ve manevi değerlerinin farkında, al bayrak sevdalısı ve Atatürk ilkelerine sıkı sıkıya bağlı çağdaş bireyler olarak yetiştirmeyi ilk hedef olarak belirlediklerini vurgulayan Asyalı, “Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere 6317 şehidimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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