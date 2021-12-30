GAÜN Hastanesi’ne “Prof. Dr. Levent Elbeyli dersliği” açıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’nda, Prof. Dr. Levent Elbeyli adını taşıyan derslik açıldı.

GAÜN Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri tarafından açılan dersliğe Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’nın kurucu hekimi Prof. Dr. Levent Elbeyli’nin adı verildi.

Prof. Dr. Levent Elbeyli’nin ve bölüm çalışanlarının katıldığı açılışta, GAÜN Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferudun Işık, “Türkiye’de bilim ve sağlık alanında hizmet veren birçok insan var. Emek sarf eden çok önemli insanlar var. Prof. Dr. Levent Elbeyli’de bu değerli insanlardan biri. Kendisinin hem üniversitenin, hem tıp fakültesinin hem de göğüs cerrahisinin süreç içerisinde gelişmesinde çok büyük katkıları söz konusu olmuştur. Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’nı Prof. Dr. Levent Elbeyli kurmuştur. Biz de bu kıymetli kişinin yaptıklarına bir teşekkür mahiyetinde karşılık vermek istedik. Bu nedenle de akademik bir birim olan dersliğe ismini verdik. Sayın Hocamız, Tıp Fakültesi Dekanlığı, Hastane Başhekimliği, Göğüs Cerrahisi Derneği’nin başkanlığını yapmış biridir. Kendisini tebrik ediyoruz. Bizlerle her zaman birlikte olmasını diliyoruz” dedi.

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Maruf Şanlı ise, “Bugün Prof. Dr. Levent Elbeyli Dersliği’nin açılışı için buradayız. Levent hocam anabilim dalımızın kurucusudur. Ben onun ilk asistanıyım. Eğitimimi burada tamamladım. Bu anlamda benim için böyle bir dersliğin açılıyor olması ayrıca bir onurdur. Hastanemize uzun yıllar emek verdi. Halen aktif olarak görev yapmaya devam ediyor. Birçok kişiyi yetiştirdi, ülkemize çok büyük hizmetleri var. Bugün bizim için çok özel ve gurur verici bir gün. Değerli hocamız Prof. Dr. Levent Elbeyli’nin başlattığı ve geliştirdiği yolda emin adımlarla ilerleyeme devam ediyoruz. Dersliğimizin hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

GAÜN Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’nın Kurucu Başkanı Prof.Dr. Levent Elbeyli ise, “Göğüs cerrahisi çok güzel bir servisle beraber, büyük işler yapıyor. Süreç içerisinde değerli öğretim üyeleri, asistanlar bu klinikten geldiler, geçtiler ve çok güzel şekilde yetiştiler. Çok nazik bir davranışla belki kurucu başkan olmam nedeniyle bu dersliğe benim adımı vermek istemişler. Bu güzel hareketten memnuniyet ve gurur duydum. Şahsım adına bu kadirşinaslık için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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