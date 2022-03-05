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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep’te şehit isimleri ağaçlarda yaşatılacak

İHA

Gaziantep’te şehit isimleri ağaçlarda yaşatılacak

Gaziantep merkez ilçesi Şahinbey’de vatan toprağı için şehit olan Kahraman askerler ve polislerin isimleri Şahinbey Mavikent Mahallesi’nde dikilen ağaçlarda yaşatılıyor. 26 bin yetişmiş ağaç diken Şahinbey’de toplamda bugüne kadar 3 milyon 800 bin ağaç dikimi gerçekleşti.
Her zaman şehit ailelerinin yanında olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kendi döneminde oluşturulan Mavikent Mahallesi’ne bin 71 ağaç dikimi gerçekleştirdi. Dikilen ağaçlara vatan savunmasında hakka yürüyen şehitlerin ismi verilirken, şehit aileleri ve öğrenciler, Başkan Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte ağaç dikimini gerçekleştirdi.
Şehit ve gazilerimizin ismi dikilen ağaçlarda yaşayacak
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, hedeflerinin Şahinbey’de her yeri yeşil hale getirmek olduğunu belirterek, ”Ağaç dikimi mevsimi geldi. Şahinbey Belediyesi olarak, şu ana kadar 3milyon 800 bin ağaç ve fidanın dikimini gerçekleştirdik. Şimdi ise 26 bin yetişmiş ağaç alarak, Mavikent Mahallemizde bunların dikimine başladık. Bu alana bin 71 tane yetişmiş ağaç dikiyoruz. Bu mahallemizin bir özelliği de Şehit ailelerimiz ve Gazilerimiz için yaptığımız konutların burada bulunuyor olması. Bizde her ağaca bir şehidimizin ve gazimizin ismini vererek, gönlümüzde yaşattığımız şehitlerimizin isimlerini dikilen ağaçlarda da yaşatıyoruz. Ağaç dikimimiz her taraf yemyeşil oluncaya kadar sürecek” dedi.
Çocuklarımızın ismi ağaçlarda yaşayacak
Şehit Annesi Fatma Yağmur, oğlunun ismini taşıyan ağacı bakarak büyüteceğini belirterek, “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu bizlere ev yaptı. Evlerimizin yanında şimdi çocuklarımızın ismini taşıyan ağaçlar dikiyor. Allah kendisinden razı olsun. Bu ağacın gelip bakımını yapar sular severim. Gözüm sürekli bu ağacın üzerinde olur. Oğlumun adını yaşatıyorlar. Mehmet Tahmazoğlu benim evladım gibi Rabbim kendisini incitmesin” şeklinde konuştu.
Şehit Babası Ahmet Çıkın şehitlerimiz adına yapılan ağaç dikiminden dolayı çok duygulandığını belirterek, “Oğlumun isminin verildiği ağaç tam evimizin karşısında. Balkondan ben bu ağacı izler gelir suyunu verir bakımını yaparım. Çok güzel bir etkinlik oldu. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Şehitlerimiz bizim kalbimizde yaşıyor
Şahinbey Belediyesi’nin ağaç dikim programına katılan öğrenci Mustafa Gürbüz dikilen ağaçların gelecek için çok önemli olduğunu belirterek, “Vatan için neler yapılmaz. Bu topraklar için canlarını seve seve feda eden Mehmetçiklerimiz var. Dikilen bu ağaçlar geleceğimiz için çok önemli. Çocuklarımıza ve dünyamıza nefes olacak. Yapılan ağaç dikimi çalışmasını çok değerli buluyorum ve Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na çok teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.
Ağaç dikim programına katılan öğrenci Burak Baskak, “Ağaç dikmenin mükemmel olduğu bir çalışmaya şehitlerimizin de isminin verilmesi manevi duygularımızı arttıran bir durum olmuş. Böyle etkinlikler devam ettikçe gençlerin ve öğrencilerin manevi duygularının daha da güçleneceğini düşünüyorum” dedi.
Öğrenci Hatice Gürses, şehitleri her zaman yüreklerinde yaşatacaklarını belirterek “Şehitlerimiz için ağaçlar diktik. Onların isimleri bu ağaçlarla büyüyecek. Bugün bu diktiğimiz ağaçları gelip, sulayıp büyüteceğiz. Şehit ailelerimizle birlikte bu ağaçların gölgesinde oturacağız. Bizler şehitlerimizde kalbimizde yaşatırken, ailelerine de evlat bizlerde vefalı evlat olacağız” sözcüklerini kullandı.
Sude Fatma Dalkılıç, bağımsızlıklarını ve özgürlüğü şehitlere borçlu oluğunu söyleyerek, “Biz şehitlerimizin evlatlarıyız. Onlar olmasaydı biz bu ülkede özgür bir şekilde gezemezdik. Onlara çok teşekkür ediyorum. Mekânları cennet olsun ruhları şad olsun” diye konuştu.

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