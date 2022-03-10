Şehit polis memuru memleketi Gaziantep’te gözyaşlarıyla defnedildi

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Şanlıurfa’da yakalamaya çalıştığı zanlı tarafından silahla vurularak şehit olan Polis Memuru Cemal Bozkurt memleketi Gaziantep’in Karkamış ilçesinde gözyaşlarıyla defnedildi.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Mevlana Caddesi'nde dün gece saat 15.30 sıralarında yaşanan olayda yakalamaya çalıştıkları zanlı tarafından silahla vurulan Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile Polis Memuru Cemal Bozkurt şehit oldu. Şehit polis memurları Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Şehit Polis Memuru Cemal Bozkurt için memleketi Karkamış'ta ikindi namazının ardından tören düzenlendi.

Törene, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, askeri erkan, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehidin ailesi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Bozkurt ikindi namazının ardından gözyaşları arasında defnedildi. 10 yıllık Polis Memuru Cemal Bozkurt evli ve 1 kız çocuğu babasıydı.

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