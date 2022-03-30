Gaziantep ALG Spor, Galatasaray’ı da farklı mağlup etti Galatasaray: 0 - Gaziantep ALG Spor: 3

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 8. hafta erteleme maçında Gaziantep ALG Spor. deplasmanda Galatasaray Kadın Futbol takımını 30 mağlup etti.

Geçen hafta deplasmanda Kayseri’yi 40 yenerek dünya rekoruna imza atan Gaziantep ALG Spor, gol yemeden namağlup olma unvanını Galatasaray karşısında da sürdürdü. ALG Spor, Mariem, Ruth ve Medine’nin ayağından bulduğu gollerle Galatasaray'ı 30 mağlup etti. Bu sonucun ardından 44 puana yükselen Gaziantep ALG Spor, liderlik koltuğunu sağlamlaştırarak en yakın rakibine 8 puan fark attı.



"Gurur duyuyorum"

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, Galatasaray karşısında da kazanan takımıyla gurur duyduğunu belirterek; “Bu hikayenin sonu nereye kadar gidecek bilmiyorum ama ortada çok önemli bir başarı var. Teknik ekibimiz ve oyuncularımızla gurur duyuyorum. İnşallah normal sezonu güzel bir şekilde kapatıp aynı başarıyı playoff’larda da göstereceğimize inanıyorum” diye konuştu.

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