Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

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Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Trabzonspor'un kullandığı köşe atışı sonrası topla buluşan Visca'nın ceza sahasının hemen dışından vurduğu şut savunmadan sekti.

8. dakikada Trabzonspor'un Abdülkadir Ömür ile ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı.

16. dakikada sol kanattan verilen pasla ceza sahası önünde topla buluşan Muhammet Demir'in şutu yandan az farkla auta çıktı.

18. dakikada Visca'nın sıfırdan kale önüne çevirdiği topa Cornelius kafayı vurdu, direğe çarparak kaleye yönelen meşin yuvarlağı Günay yumruklarıyla uzaklaştırdı.

26. dakikada çalımlarla rakip kaleye yönelen Figueiredo'nun yerden uzak köşeye plase vuruşunu kaleci Uğurcan kornere çeldi.

29. dakikada ceza sahası önüne topla buluşan Abdulkadir'in sert vuruşu yerden sektikten sonra direğin hemen yanından dışarı çıktı.

33. dakikada tek paslarla ceza sahasına giren Gaziantep FK'da topla buluşan Muhammet Demir'in penaltı noktasından yaptığı vuruş Uğurcan'ın müdahalesinin ardından direğe çarptı.

42. dakikada Hamsik'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Visca topa istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak kaleci Günay'da kaldı.

45. dakikada ceza yayı hemen dışında topla buluşan Nwakaeme'nin yerden köşeye sert vuruşunu kaleci Günay son anda çeldi.





Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Hakan Yemişken xx, Caner Özaral xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Stelios Kitsiou x, Ertuğrul Ersoy x, Steven Caulker x, Alin Tosça x, Angelo Sagal x, Furkan Soylap x, Doğan Erdoğan x, Alexandru Maxim x, Joao Figueiredo x, Muhammet Demir x

Yedekler: Mustafa Bozan, Halil İbrahim Pehlivan, Pawel Olkowski, Oğuz Ceylan, Ahmed El Messaoudi, Recep Niyaz, Mirza Cihan, Alexander Merkel, Amedej Vetrih, Luka Stankovski

Teknik Direktör: Erol Bulut

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Stefano Denswil x, Hüseyin Türkmen x, Vitor Hugo x, Brunu Peres x, Marek Hamsik x, Dorukhan Toköz x, Anthony Nwakaeme x, Edin Visça x, Andreas Cornelius x

Yedekler: Erce Kardeşler, İsmail Köybaşı, Ahmetcan Kaplan, Tymoteusz Puchacz, Serkan Asan, Berat Özdemir, Yusuf Erdoğan, Yunus Mallı, Fode Koita, Jean Kouassi

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sarı kart: Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK)

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