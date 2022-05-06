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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gazianteplileri kültür, sanat ve sporla dolu bir Mayıs ayı bekliyor

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çocuk, genç, yaşlı her yaştan insanın kendisinden bir şeyler bulabileceği dopdolu programlarıyla Mayıs ayını Gaziantep'e bir başka yaşatacak. Tüm aya yayılan etkinliklerle planlanan mayıs ayı boyunca onlarca sanatçı, yüzlerce yazar ve sporcu Gazi kentte gece gündüz sevenleri, meraklıları, ilgilileri ve ziyaretçileriyle kentin sosyal hayatına renkler katacak.

Gazianteplileri kültür, sanat ve sporla dolu bir Mayıs ayı bekliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çocuk, genç, yaşlı her yaştan insanın kendisinden bir şeyler bulabileceği dopdolu programlarıyla Mayıs ayını Gaziantep’e bir başka yaşatacak. Tüm aya yayılan etkinliklerle planlanan mayıs ayı boyunca onlarca sanatçı, yüzlerce yazar ve sporcu Gazi kentte gece gündüz sevenleri, meraklıları, ilgilileri ve ziyaretçileriyle kentin sosyal hayatına renkler katacak.
Gaziantepli siyasetçi “Hasan Celal Güzel” anısına 21 Mayıs29 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’nin en büyük kitap fuarı düzenleniyor. 415 yayınevi ve 380 yazarın katılım sağlayacağı, Ortadoğu Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak “Gaziantep Kitap Fuarı”, yayınevleri, yazarlar ve okuyucuları buluşturacak.
Kitap fuarında yazarlarla söyleşiler, imza günleri, kitap satışları, okuma etkinlikleri, okur yazar buluşmaları gibi birçok detay yer alıyor. Fuara katılım sağlayacak bazı yazarlar ise şöyle, “Serdar Tuncer, Savaş Barkçin, Pelin Çift, Ozan Bodur, Nurullah Genç, Nilhan Osmanoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Ahmet Şimşirgil, Abdurrahman Uzun”.
Fuarda binlerce kitaplık hediye çekleriyle diledikleri kitapları satın alabilecek ziyaretçiler, aynı zamanda okur ve yazarı buluşturan birçok etkinliğe de ücretsiz katılım sağlayabilecek.

Gaziantep Gençlik ve Spor Festivali için geri sayım başladı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin spor, yetenek, eğlence ve muhteşem performansları bir araya getirdiği “Gaziantep Gençlik ve Spor Festivali” için geri sayım başladı. Gençlerin Gaziantep'in lezzetlerini deneyimlerken sosyalleşebileceği, spordan konsere, yarışmalardan çeşitli etkinliklere iyi zaman geçirecekleri kültür, sanat, spor alanında tüm aktiviteleriyle Gençlik Festivali 1720 Mayıs’ta Festival Park’ta yapılacak.

4 gün sürecek festivalde üniversite öğrencilerinin katılabileceği pop, rap, rock, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve arabesk, fantezi türlerinde performanslarını sergileyecekleri ses yarışması yeni yetenekleri ortaya çıkarmayı amaçlarken eğlendirecek. “gencgazifest.com/sporbasvuruyap” internet adresinden başvuru yapılacak yarışmada dereceye giren gençlere para ödülleri verilecek. Yarışmalar sadece Gaziantep’e değil tüm Türkiye genelinde açık olacak.

Ünlü sanatçılar şarkılarını Gazi şehirli gençler için söyleyecek
Gaziantep Gençlik ve Spor Festivali’nde ayrıca sanatçıları ağırlayacak. Kadir Çöpdemir’in eşsiz sunumuyla 17 Mayıs Günü Cem Belevi ve Ozan Doğulu sevenleriyle buluşacak. Festivalin ikinci günü 18 Mayıs’ta Tuğçe Kandemir ve Doğukan Manço sahne alacak. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda ise ünlü şarkıcılar Sefo, Ali Kınık ve Hakan Akkuş sevilen şarkılarını Gazi şehrin gençleri için söyleyecek. Festivalin son günü ise Bilal Sonses ve Emrah Karaduman kapanışı yapacak.

Esporun nabzı da bu festivalde atacak
Düzenlenecek espor turnuvası için ise 8 Mayıs son başvuru tarihi olarak belirlendi. Turnuva Valorant oyunu üzerinden düzenlenecek, dereceye giren takımlar para ödülü alacak. Turnuvalara şehirde bulunan 4 üniversitenin öğrencileri katılabilecek.

2022 Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası Gaziantep’te yapılacak
2529 Mayıs tarihleri arasında beş gün sürecek “2022 Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası”na 50 ülkeden bin 500 sporcunun katılması bekleniyor. 22 ülkede canlı yayınlanacak şampiyona açılışı ve maçlarla Avrupa’nın en prestijli etkinlikleri arasında yer alacak şampiyona, sporun nabzını Gaziantep’te attıracak.

4. Uluslararası Opera ve Bale Festivali müzikalleri ile akıllarda kalacak
“Kültür Şehri Gaziantep” hedefine emin adımlarla ilerleyen Büyükşehir Belediyesi, sanata ve sanatçıya verdiği destekleri sürdürüyor. Bu çerçevede Uluslararası Opera ve Bale Festivali 1824 Mayıs tarihleri arasında 4. kez sanatseverle buluşarak Gaziantep’in sanat hayatına farklı bir boyut kazandıracak. Farklı orkestra ve şeflerin sunumlarının yer alacağı festival boyunca Hisseli Harikalar Kumpanyası, Kanlı Nigar, Memleketim Müzikalleri ve Sihirbaz Oz Çocuk Müzikali sahnelenecek.

Halk konserlerinde Hüseyin Turan sahnede olacak
Her defasında binlerin bir araya geldiği halk konserlerinde sahne alacak isimlerden biri de sanatçı Hüseyin Turan olacak. 29 Mayıs’ta sevenleri ile buluşacak sanatçı eserlerini Gaziantep için seslendirecek.

4. Ezogelin Uluslararası Yöresel Bebek Çalıştayı bez bebek meraklılarını bekliyor
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nce 1215 Mayıs 2022 tarihleri arasında Oyun ve Oyuncak Müzesi’nde “4. Ezogelin Yöresel Bebek Çalıştayı” düzenlenecek. Şehrin kültürel değerlerinin korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştirilen çalıştayda, dünyada ve Türkiye’de yapılan birbirinden farklı bez bebekler bir araya gelecek.

Karkamış ve Zeugma kazılarından çıkan eserler Gençlik Resim Çalıştayı’nın konusu olacak
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Siret Uyanık küratörlüğünde “Gençlik Resim Çalıştayı” sergisi açılacak. Türkiye’nin farklı kentlerinden genç sanatçıların çalışmalarının yer alacağı sergide Karkamış ve Zeugma kazılarında ortaya çıkan eserlerin sanat yoluyla yorumları yer alacak. 38 eserin yer alacağı sergi Gaziantep Sanat Merkezi’nde açılacak. Açılışta genç sanatçılar Cihat Ordu ve Arif Demirel tarafından canlı resim performansları da gerçekleşecek.

Alaaddin Yavaşça saygı konseriyle anılacak
Türk müziğinin en değerli bestekar ve yorumcularından, unutulmaz eserlere imza atan, birikimlerini paylaşarak yüzlerce genç müzisyenin yetişmesini sağlayan Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek saygı konseriyle anılacak.
Sinan Sipahi koordinatörlüğünde gerçekleşecek konser programının sunuculuğunu Osman Nuri Özpekel yapacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Musikisi Korosu Şef Muhtar Küçükkömürcü önderliğinde, solistler Canan Sezgin Geylan ve Yahya Geylan’ın katılımlarıyla eserler seslendirilecek.

Gaziantep Büyükşehir kadınlar için yepyeni bir uygulamayı hayata geçirecek
Bugüne kadar kadınlara yönelik birçok projeyi hayata geçiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yepyeni bir projeyi 26 Mayıs 2022 tarihinde kentin kadınlarıyla paylaşacak. Kadınlara özel ayrıcalıklarla dolu yeni uygulama için kente gelecek sanatçı Demet Akalın ise şarkılarını bu defa Gaziantep için seslendirecek.

Nesilleri buluşturan yarışma Analı Kızlı Ses Yarışması
Anneler Günü dolayısıyla annelere sevgi ve minnettarlığı ifade eden özel günün anısına annelerle birlikte türkülerin söylendiği Analı Kızlı Ses Yarışması’nın finali 26 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen online yarışmanın türkülerin özünde yer alan milli, dini ve ahlaki mesajları gençlere öğreterek, teşvik etmesi amaçlanıyor.

3. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu
“Yerel Yönetimlerde Çocuk Kütüphaneleri” temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu, 2729 Mayıs 2022 tarihinde Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü iş birliği ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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